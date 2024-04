Valle busca normalizar la adopción con sencillo

La cantautora Valle promociona su canción “Llegaste por fin”, una balada pop con la que busca normalizar la adopción y que está dedicada a sus hijos, a quienes acogió y con los que tiene un vínculo inquebrantable.

“Esta canción se la escribí a mis hijos, fue muy rico poder darle chance a esa voz y agradecimiento, tal cual como fue mi historia de adopción, pues justo mi anhelo y sueño número uno de la vida convertirme en mamá adoptando”, contó a La Razón.

La también productora, estrenó “Llegaste por fin” el pasado 9 de abril, el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes en México, con el propósito de viabilizar esta manera de crear una familia, además de celebrar y honrar este tipo de vínculos.

“Quiero abrir la conversación respecto a la adopción, normalizarla y visibilizar mi tipo de familia, porque muchas veces no es mencionada ni tenemos tanto lugar dentro del imaginario. Quiero que cualquier persona que esté buscando a sus futuros hijos pueda abrir su panorama a la adopción como una manera super amorosa, válida y maravillosa de generar una familia”, remarcó.

Valle lamentó que aún existan en el país muchos tabúes respecto a la adopción, como que se trata de un proceso muy difícil y complicado.

“Mucha gente le dice a otra que es adoptada como burla, lo cual no tiene nada de malo, porque son familias que se hacen por decisión. También está el estigma de que muchas personas no podrían hacerse cargo de los niños porque no son biológicos suyos”, lamentó.

“Mis hijos son cien por ciento míos: el alma que está en esos cuerpos son mis pequeños, simplemente se necesitó de una ayuda para concebirlos”, apuntó.