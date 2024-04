Kenia Os defiende a la banda en Mazatlán de los turistas: "es parte de la tradición"

Kenia Os pasó de ser una exitosa youtuber a una de las figuras más relevantes del pop mexicano en la actualidad. Con el paso del tiempo, la artista ha logrado hacerse un espacio dentro de la industria musical del país por sus canciones y gran carisma, así como un gran número de fans que la apoyan detrás.

Ahora, la famosa está por sacar Pink Aura, el cual pinta para hacer el nuevo éxito del pop mexicano después del recinto el lanzamiento de Starchild de Danna Paola. Kenia Os aprovechó un espacio para hablar respecto a las bandas en Mazatlán, un tema que se ha vuelto controvertido desde que se viralizó que grupos hoteleros deseaban eliminar estas agrupaciones debido a que los turistas en el estado se habían quejado por el ruido.

Mientras algunos estadounidenses nos corren de NUESTROS ESPACIOS PÚBLICOS e intentan cancelar nuestra música, los británicos disfrutan de la banda y la fiesta en Mazatlán, Sinaloa 😎pic.twitter.com/7dIaWmL7mS — MemeYamel (@MemeYamelCA) April 9, 2024

Kenia Os defiende a la banda en Mazatlán

Durante su participación en El Podcast del Momento, con Turbulence y La Burrita Burrona, Kenia Os dejo en claro que ella no estaba de acuerdo con las acciones que estaban tomando en contra de la banda en Mazatlán, de donde ella es oriunda:

"Yo no tengo mucho contexto, porque justo pasó en un momento en el que estábamos trabajando, estábamos viajando, pero todos en el grupo como que de amistad que tenemos estaban enviando tiktoks y mi hermana que está allá me decía, no podemos pasar por el malecón porque hay un parison, hay fiesta" expresó sobre las fuertes manifestaciones que realizaron los mazatlecos.

Además, señaló cuál es el motivo por el cual la banda en Mazatlán es algo tan importante dentro del estado:

"Somos apasionados, algo que nos encanta es la banda, es el regional. Si tú vas a Mazatlán y vas a agarrar una fiesta bien, sabes que vas a terminar en la playa con la banda a las 7 de la mañana, es parte de los turistas, parte de la gente que va, es la tradición y no nos pueden quitar la banda y no nos la van a quitar" sentenció Kenia Os.