¿Vanessa Claudio y Uriel Estrada son amantes? Esto confesó el conductor

Uriel Estrada y Vanessa Claudio se han dejado ver muy juntitos, por lo que los fans han comenzado a especular que podrían ser novio o al menos amantes.

Cabe recordar que hace poco más de un año Vanessa Claudio se sumó a “Al Extremo”, programa que comparte con Uriel Estrada.

Y la química entre ambos ha sido muchísima, pues siempre se les ve a cuadro muy sonrientes, juntitos y hasta amatorios.

No obstante, todo se exponenció cuando en el TikTok de “Al Extremo” se subió un video en el que Vanessa Claudio toma la mano de su compañero.

Uriel Estrada se sorprende, mientras Vanessa Claudio se ríe e inmediatamente trata de abrazarlo para romper la tensión

"¿No estaba comprometido Uriel, de qué me perdí?", "Pues no sé si andan o no, pero en pantalla se ven muy bien juntos", "Pobre Uriel, se ve que está súper enamorado", "¿Andan? En qué año vivo", dijeron los fans.

Ante ello, Uriel Estrada salió a decir la verdad y respecto a su presunto romance con Vanessa Claudio dijo: "Uno nunca sabe, nunca digas nunca".

"No hay nada con mi Vane, pero nos llevamos poca madre.... con Alexita y con Carlos Quirarte nos llevamos poca madre, pero obviamente con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos, ¿creen que hay algo?", añadió.