¿Dónde ver 'Quiet On Set' en México? Fecha de estreno del documental con Drake Bell sobre Nickelodeon

Drake Bell hizo explotar recientemente las redes tras hablar por primera vez sobre cómo habría sido víctima de abuso en su infancia por parte de Brian Peck, quién era un antiguo trabajador del nanal para niños, Nickelodeon. La dura revelación surgió en el documental Quiet On Set: The dark side of kids TV, el cual pertenece a Investigation Discovery y que expone los maltratos a los que jóvenes talentos como Amanda Bynes se vieron expuestos durante su infancia como niños estrella en populares programas televisados alrededor del mundo.

Fue años atrás cuando Nickelodeon estuvo en el ojo de la tormenta cuando actores como Alexa Nikolas de Zoey 101 o Jannete McCurdy de iCarly, dieron a conocer el infierno que vivieron dentro de las populares producciones en las cuales participaron. Es así que las series clásicas del estudio ahora están manchadas con las historias de abuso de los actores juveniles que las protagonizaron y es a través de Quiet On Set: The dark side of kids TV que las acusaciones resurgen y toman una mayor fuerza.

Tráiler de Quiet On Set: The dark side of kids TV

Fue a través de su cuenta de YouTube que Investigation Discovery dio a conocer un avance el 17 de marzo donde Drake Bell revela el abuso que sufrió a manos de Brian Peck.

¿De qué trata Quiet On Set: The dark side of kids TV?

Desde hace años se ha hablado de los abusos que sufrieron las estrellas infantiles en Nickelodeon, puesto que algunos protagonistas en populares series han hablado de momentos incómodos que se vivieron en los sets a lo largo de los años con personajes como Dan Schneider y a pesar de que la mayoría de los perpetuadores ya no se encuentran en el estudio, es una realidad que los problemas persisten en los individuos que formaron parte del talento infantil de la organización.

¿Dónde ver en México Quiet On Set: The dark side of kids TV?

Quiet On Set: The dark side of kids TV está dividida en varias partes y ya está disponible a través de la plataforma de MAX, antes HBO Max; sin embargo, hasta el momento solo está disponible en Estados Unidos. Si bien existe la posibilidad de que el contenido pueda llegar a México, hasta ahora se desconoce cuándo podría suceder esto, si es que llega a pasar, aunque no cabe duda que es una historia que llama la atención de muchos en el país, puesto que conoceremos el trasfondo detrás de shows que marcaron la infancia de muchos cómo lo fue Drake y Josh, Victorious y ICarly.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ Online.. bruhh pic.twitter.com/Pg6tPu2tT7 — iCkEdMeL ☀🔎🔥 (@iCkEdMeL) March 19, 2024

¿Por qué no sale Amanda Bynes en Quiet On Set: The dark side of kids TV?

Algo que sorprende a los que ya han logrado ver la serie disponible en Estados Unidos es que entrevistan a varios personajes como Drake Bell, quien jamás había hablado sobre los abusos que vivió en Nickelodeon, pero destacó que Amanda Bynes no formó parte de los capítulos disponibles hasta el momento. Si bien se desconoce el motivo por el cual la joven no participó en esta saga, la mujer en el pasado publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes donde denunciaba los abusos que sufrió por parte de la productora y se volvió de este modo en una pionera que marcó el paso que siguieron otras figuras posteriormente ,ya sea por su cuenta o a través del documental nuevo, Quiet On Set: The dark side of kids TV.