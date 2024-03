¿Brian Peck, hombre que abusó de Drake Bell, es familiar de Josh Peck?

El actor y cantante Drake Bell confesó en una entrevista para un documental que sufrió abuso sexual cuando solo tenía 15 años, por parte de uno de los trabajadores de Nickelodeon, cuando grababa la serie de Drake y Josh.

El intérprete de “Found the way” contará los detalles de lo que le pasó en un documental de Investigation Discovery y el actor y músico señaló directamente Brian Peck, quien era el entrenador de diálogo de varias series de Nickelodeon.

Tras las perturbadoras revelaciones, los usuarios de Internet le han mostrado a Drake Bell su apoyo y le han escrito mensajes para expresarle su respaldo al actor y músico.

¿Cuál es el parentesco entre Brian Peck y Josh Peck?

Luego de que se dio a conocer que el hombre que abusó de Drake Bell fue Brian Peck, los usuarios de Internet se preguntaron si este sujeto tiene algún parentesco o relación con Josh Peck, quien fue el compañero de Drake en la serie de televisión de Nickelodeon.

De acuerdo con Business Insider, no hay ningún tipo de parentesco o vínculo familiar entre Brian Peck y Josh Peck, lo único que comparten es el apellido, pero no tienen relación alguna.

¿Quién es Brian Peck, el hombre que abusó de Drake Bell?

Brian Peck era el entrenador de diálogo de la serie de "All That" y "The Amanda Show", en la segunda fue en la que participó Drake Bell.

Drake trabajó con el hombre de 1999 al 2002 y fue hasta el año de 2004 cuando Drake protagonizó su propia serie junto a Josh Peck.

Sin embargo, un año antes, en el 2003, Brian Peck fue arrestado y encarcelado por 11 cargos relacionados con acusaciones de que había abusado sexualmente de un menor de edad no identificado. La persona que lo denunció tenía 16 años y lo acusó de obligarlo a realizar actos sexuales. Pero el hombre solo fue sentenciado a 16 meses de prisión, aunque quedó registrado como agresor sexual. Actualmente Brian Peck tiene alrededor de 64 años.

Este hombre no fue el único acusado de abuso sexual de Nickelodeon, el productor Dan Schneider también fue acusado por artistas como Amanda Bynes, incluso se corre el rumor de que el hijo de Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, es de él.