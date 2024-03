Drake Bell revela que sufrió abuso a los 15 años por un trabajador de Nickelodeon

El actor y cantante Drake Bell rompió el silencio y habló por primera vez de que sufrió abuso sexual por parte de un trabajador de Nickelodeon cuando él protagonizaba la serie de Drake y Josh en el canal de televisión.

Drake apareció en el nuevo documental llamado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" de Investigation Discovery y ahí por primera vez dará a conocer su versión sobre el abuso sexual que vivió a manos de Brian Peck, quien era el entrenador de diálogo de la serie de Drake y Josh.

Según la información, Drake contó que fue víctima del abuso cuando solo tenía 15 años y se espera que en la transmisión del programa él de más detalles de lo que vivió.

¿Cuándo se estrena el documental en el que Drake Bell confiesa que sufrió abuso?

El documental de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" será lanzado el próximo 17 de marzo por la plataforma de streaming de Max, antes HBO, aunque por ahora solo se sabe que el estreno será para la versión en Estados Unidos, pero pronto podría llegar a la versión latina de la plataforma.

Cuándo: 17 de marzo

​Dónde: Por la plataforma de Max, antes HBO

​Horario: 8 pm

Drake Bell y otros chicos Nickeloedeon que denunciaron abuso

Drake Bell no es el único famoso que estuvo en Nickelodeon que denunció que sufrió abuso. Jennette McCurdy, quien interpretó el papel de Sam en la serie de iCarly, contó en su libro “Me alegra que mi mamá haya muerto” que el creador de la serie Dan Schneider la sometió a tratos que la hicieron sentir mal.

Dijo que él la obligó a ingerir alcohol, la obligó a vivir su primer beso en la cámara, que fue el que sale con Freddy en la serie. Además de que la sexualizaron y le tomaron fotos en bikini, además de que la tocó con un supuesto masaje en los hombres, lo que la hizo sentir muy incómoda.

Amanda Bynes publicó un mensaje en Twitter en el 2013 y acusó a Dan Schneider de abuso sexual, después salió a la luz un video en el que salen en el jacuzzi y dijo que él la obligó a abortar.

Drake Bell acusado de acoso sexual

Sin embargo, también hay que recordar que Drake Bell fue acusado de acosar a una menor de edad por redes sociales.

El actor negó que él fuera culpable, pero indicó que se declaró así para poder estar cerca de su hijo, ya que si se iban a juicio iba a estar, probablemente, en la cárcel.