El desgarrador testimonio de Drake Bell del abuso que vivió con Brian Peck: 'Fue brutal'

El cantante Drake Bell rompió el silencio y reveló todos los detalles de cómo fue abusado sexualmente por Brian Peck, entrenador de diálogo de Nickelodeon.

En el capítulo 3 del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake habla por primera vez en su vida y revela que él fue el menor que denunció a Brian Peck y por el que el hombre fue encarcelado por abuso contra un menor de 15 años.

Drake Bell cuenta cómo fue el abuso que vivió con Brian Peck

El actor y músico estadounidense contó en el documental que él y Brian Peck se hicieron muy cercanos cuando ambos trabajaban en el programa de The Amanda Show, eran tan cercanos que el papá de Drake se fue a quejar en el canal de Nickelodeon sobre esta relación tan estrecha.

“Yo digo: 'No veo nada anormal, pero simplemente no es así, no tengo un buen presentimiento'”, dijo Joe Bell, quien además señaló que la producción le informó que el entrenador de diálogo era gay.

Brian Peck, hombre que abusó de Drake Bell a los 15 años Foto: Discovery Investigation

En el documental también se plasma que debido a esta estrecha relación, Drake Bell pasaba mucho tiempo en la casa de Bian Peck y es que el joven actor y su mamá vivían lejos de Los Ángeles, así que para facilitar los traslados, Drake se quedaba a dormir en la casa de Peck.

Sin embargo, esto no era raro, ya que muchos jóvenes también lo hacían, incluso en el documental se señala que los papás también apreciaban mucho a Peck y le daban confianza, contó Kyle Sullivan en el documental, pues él también apareció en el programa de The Amanda Show.

Drake Bell dijo que él se quedaba dormir en un sillón de la sala y un día despertó y tenía a Brian Peck encima abusando de él, por lo que no supo que hacer y se congeló.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, narró el cantante en el documental.

Drake Bell en ese momento tenía 15 años y contó que aunque creyó que no volvería a pasar, Brian Peck convencía a la mamá del actor para que terminara de vuelta en su casa bajo el pretexto de que iban a trabajar en el diálogo o para ir a una audición. Y fue ahí cuando escalaron los abusos, según narró el artista.

“Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian y todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba y empeoraba. Simplemente estaba atrapado. No tenía salida. El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad”, contó el cantante en el documental.

Drake Bell y sus compañeros del elenco The Amanda Show, tenía 15 años Foto: Nickelodeon

Drake Bell tuvo problemas emocionales a raíz de este brutal trauma que le dejó Brian Peck y aunque creyó que podría dejarlo atrás, Peck lo perseguía, pues después le ofrecieron protagonizar la serie de Drake y Josh, pero Peck quería estar en el elenco y hasta audicionó para ser el papá de la serie.

Fue ahí cuando Drake no pudo más y terminó confesándole todo a su mamá, todos los abusos, así que ella fue a la policía y denunció al entrenador de diálogo.

Drake y Josh ya trabajaban juntos de The Amanda Show y después obtuvieron su propia serie Foto: Nickelodeon

El músico estadounidense dijo que someterse a las autoridades fue muy duro pues tuvo que contarle a desconocidos todos los detalles de los abusos que vivió.

Además, como parte de la investigación, Drake llamó a Peck para que a través de una llamada confesara lo que el sujeto le hizo al joven.

Tuve que ser insoportablemente detallado sobre cada cosa, [cada] vez que sucedió, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar a Brian para que admitiera lo que había hecho Drake Bell

En el 2003 Bian Peck fue detenido y el caso fue llevado a juicio, Drake asistió a la audiencia en donde se vio frente a frente con su agresor y frente al juez dijo: ‘'¿Cómo te atreves? Siempre tendré el recuerdo de la persona a la que estás defendiendo violándome y cometiendo actos y crímenes atroces y eso es lo que recordaré’”.

Drake tuvo que ir a mucha terapia para poder superarlo, pues tocó fondo sobre todo cuando se dio a conocer la noticia de que desapareció, estaba viviendo un mal momento a causa de los traumas que le causó el abuso.

¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel Brian Peck?

Brian Peck solo estuvo 16 meses en prisión y es que amigos del entrenador de diálogo enviaron mensajes para defenderlo, por eso su sentencia no fue más extensa.

¿Hombre que abusó de Drake Bell era amigo del asesino John Wayne Gacy?

El actor Kyle Sullivan, quien también trabajó con Drake Bell en la serie de The Amanda Show, dijo que Brian Peck tenía en su casa un cuadro de un payaso, el cual aparentemente estaba firmado por el asesino en serie John Wayne Gacy como un regalo para su amigo Peck.

John Wayne Gacy fue un agresor sexual y asesino de más de 33 niños y menores de edad.