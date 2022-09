Verónica Castro destroza a su ex nuera Valeria Liberman: "Nunca la quise"

Verónica Castro rompió el silencio y reveló que nunca quiso a su ex nuera Valeria Liberman, madre sus nietos mayores, a los que sólo ha visto una vez en la vida.

Así lo contó en entrevista con “Ventaneando”, programa al que dejó claro el asco que siente por la antigua pareja de Cristian Castro.

"Los vi una vez y costó mucho dinero, me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, pero fue una pésima pareja, nunca la quise", sentenció Verónica Castro.

Asimismo, la Vero criticó a Valeria Liberman por querer separar a Crsitian Castro de su primera esposa:

"Yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía y no me gusta que una mujer le haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su primera esposa y para hacer un juego extraño para poderlo atrapar nuevamente, entonces no estoy de acuerdo en su proceder con las criaturas porque finalmente los que terminan perdiendo son los niños", sentenció.

Finalmente, Verónica Castro señaló le advirtió a su hijo que Liberman era una persona extremadamente agresiva:

"Se lo dije antes de que se casara con Cristian que no le siguiera faltando al respeto a su mamá y hasta la fecha... Cuando murió su papá estuvo a punto de meter a la cárcel a su mamá, muy agresiva y yo una gente así no la puedo aceptar, ya sentía y presentía a esa persona y no la quiero a ella", apuntó.