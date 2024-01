VIDEO: El actor Christian Oliver muere en terrible accidente aereo junto a sus dos hijas

Un terrible accidente aereo ha terminado con la vida del actor Christian Oliver; el protagonista de películas como Speed Racer y Valkiria fue uno de los cuatro fallecidos en el accidente junto con sus dos hijas y el piloto, Robert Sachs, puesto que la avioneta en la que viajaban rumbo a la isla de Santa Lucía, se estrelló en el mar cerca de una isla del Caribe.

TMZ detalló que el actor de 51 años iba acompañado de sus hijas, Madita de 10 años y Annik de 12, puesto que se dirigían a unas vacaciones en familia. El monomotor despegó del aeropuerto J.F.Mitchell, ubicado en la isla granadina de Bequia.

VIDEO | Así fue el terrible accidente de Christian Oliver

Rápidamente, en redes sociales se ha publicado un video en el cual se puede observar el momento del accidente; de acuerdo con la información de la Real Policía de San Vicente, fue poco después del despegue que el avión experimentó dificultades y se hundió en le oceano.

Sachs alertó a la torre de control del aeropuerto local que tenía problemas con la avioneta, por lo que buscaba regresar a la pista; sin embargo, esta fue la última comunicación que tuvo la torre de control con el piloto. Además, en el video se puede observar que se trató de un momento súbito e inesperado.

Así cayó la avioneta donde viajaba El actor Christian Oliver y sus dos hijas pequeñas

En el video que se volvió viral en redes sociales, se puede escuchaer de fondo a una familia que reacciona con sorpresa a la situación mientras graban el hecho; en sus voces se percibe el pánico y la incredulidad; asímismo, uno de ellos exclama "Llamen a la guardia costera"

Finalmente, se recuperó el cuerpo del artista junto con el de sus hujas, así como el del piloto. Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron las causas del accidente.<; sin embargo, se sabe que todos murieron en el impacto.

¿Quién fue Christian Oliver?

El actor, Christian Oliver, cuyo nombre real era Christian Klepser, figuraba en unos 60 programas de televisión; su inicio en la industria fue con la serie de televisión Saved by the Bell: The New Class. Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue el cierre de la grabación de un programa, en la descripción de la foto grupal escribió "Esperando con ansias al 2024, hay grandes cosas por venir, las películas son magia".

Tras la noticia de su fallecimiento, el público llenó de condolencias el post, así como varias reflexiones sobre la fragilidad de la vida.