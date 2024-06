VIDEO | Julión Álvarez revela cuándo planea retirarse de los escenarios y explica sus motivos

La estrella de regional mexicano, Julión Álvarez, ha triunfado en el último año con su gira en conjunto con Alfredo Olivas, así como con fechas en solitario en diversos palenques. Si bien el artista cosecha éxito tras éxito, al parecer ya sabe cuándo desea retirarse de los escenarios.

Julión Álvarez señala que el trabajo que desempeña es bastante complicado y demandante, por lo que ya ha pensado en el retiro con anterioridad y tiene una idea de cuando dejar a un lado el micrófono para enfocarse en vivir con mayor tranquilidad, lejos de giras y grabaciones.

En este sentido, una vez haya cantado su última canción, el músico de regional mexicano quiere disfrutar de la familia y la vida que ha creado al lado de su pareja, Nathaly Fernández. Fue hace 13 años que la pareja se casó y desde entonces, han sido una pareja estable.

Julión Álvarez ya sabe cuándo se retirará de la música

Julión Álvarez confesó que desea retirarse a los 50 años máximo, pues dejó claro que su trabajo como artista es bastante cansado y por este motivo, ya no queda mucho para que se despida de manera definitiva de los escenarios.

“No me gustaría retirarme viejo, si Dios me da vida, si llego a los 50 se me hace mucho”, declaró Julión en una entrevista que poco a poco cobra mayor fuerza en internet, ya que los seguidores lamentan la situación mientras esparcen la noticia.

"Tu puedes llegar mas lejos", "a los 50 esa edad es joven todavía", "no mi amor si yo siempre quiero escucharte los mega exitos" y "No mi julion necesito ir a un concierto tuyo pero todavía no puedo aguántame", son algunos de los mensajes de los seguidores que han visto el clip donde Julión Álvarez revela que podría retirarse en unos años más.

Cabe destacar que Julión tiene 41 años, por lo que todavía podriamos ver al famoso por nueve años más, si decide que los 50 en verdad son su límite, por lo que todavía hay tiempo para disfrutar de las diversas presentaciones del famoso, así como de los temas que han marcado su carrera.

Actualmente, la carrera de Julión Álvarez, la cual nació en la Banda MS, ha llamado la atención del público por el surgimiento del clip donde revela cuándo planea retirarse. Asimismo, el abrupto final de Prófugos del Anexo, su gira con Alfedo Olivas, ha hecho que ambos artistas se encuentren en medio del escrutinio del público.