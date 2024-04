VIDEO | Critican a Lupillo Rivera por decir que 'las mujeres no cuentan' en La Casa de los Famosos 2024

Lupillo Rivera ha generado nuevamente una controversia en La Casa de los Famosos 2024 y es que el cantante pasó de ser uno de los integrantes más queridos del reality a ser duramente criticado debido a sus recientes acciones, pues señalan que ve a las mujeres como objeto y puede llegar a ser irrepetuoso a través de sus diversas opiniones.

Después de que Lupillo Rivera se enfrentara contra Romeh al criticarlo a él junto a Ariadna Gutiérrez por supuestamente traicionar al Toro del corrido, una nueva polémica se alza donde el famoso dijo "las mujeres no cuentan" dentro de La Casa de los Famosos.

Compilación de todas las veces que Ariadna Gutiérrez dijo NO. Y ahora los panelistas venden la retórica de que ella le dió esperanzas al obsesivo de Lupillo Rivera. #LCDF4 pic.twitter.com/HOtIAGlL41 — Rafa (@Rafaelsbco) April 15, 2024

Lupillo Rivera arremte contra las mujeres 'no cuentan'

Si bien las opiniones sobre Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos 2024 han sido variadas, hay una gran parte del público que lo señala por tener comportamientos machistas, los cuales habría demostrado al exigirle a Ariadna de cierta manera que tuvieran una relación, aún cuando aseguran que ella ya le había dejado claro a él que no eran sus intenciones el relacionarse de aquel modo con el mexicano.

Fue recientemente que Lupillo decidió encarar a Romeh para decirle las cosas que no le parecían de su nueva actitud después de que ambos artistas pelearan duramente debido a que ambos consideraban que Ariadna solamente estaba interesada en uno de ellos. Fue entonces cuando Lupillo le dijo al deportista los aspectos dejó ver un comentario que para varios usuarios fue un tanto desagradable.

"Romeh ha sido un placer jugar contigo, conocerte, aprender de ti, enseñarte cosas nuevas" mencionó Lupillo durante una transmisión "hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan" expresó el famoso ante lo cual sorprendió al público entero.

“Lupillo diciendo aquí no importan las mujeres, y nadie dice nada, que asco”; “¡Es un machista de lo peor!”; “‘Aquí las mujeres no cuentan’; bien ahí por Aleska y por Gera defendiendo a este tipo con comentarios tan desafortunados”; “Las mujeres no cuentan, y aún así La jefa dice que no hay maltrato jajajajaja”; “Primero dice ‘aquí las mujeres no cuentan’ y después queriendo irse a golpes con Romeh, pero la Jefa aka la producción dirá que no hay maltrato”; “Qué pueden esperar de Lupillo si se pelea con su papá, con su mamá y con toda su familia. y, por si fuera poco, no hay una de sus ex mujeres que hable bien de él”, y “Violento, machista, acosador y manipulador. Eso es Lupillo Rivera”

De este modo señalaron al artista por tener una visión machista al hablar de estos supuestos 'códigos de hombre', donde ellos son quienes eligen a las mujeres sin que ellas tengan la capacidad de dar sus opiniones sobre con quién desean estar.