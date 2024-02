VIDEO| Natanael Cano estalla contra asistente de EDC México 2024 ¿Qué sucedió?

Natanael Cano se presentó este domingo durante el set de Steve Aoki en EDC México 2024, dónde sorprendió al público mexicano al interpretar su tema "Nataoki", aunque este gran momento pronto fue opacado por una situación compleja donde el artista se peleó con una persona del público tras bajarse del escenario. Si bien EDC es un lugar ideal para celebrar, parece ser que este, como cualquier otro lugar, no queda exento de accidentes por choques entre personas.

Natanael Cano ha destacado a lo largo de su carrera por no ser una persona tan conflictiva como otros artistas latinos y ha sido a través de su colaboración en los corridos tumbados como se ha convertido en un personaje reconocido para el público, no con polémicas; sin embargo en esta ocasión se encuentra en medio de una al mostrarse visiblemente molesto en el EDC México de este año, al punto de tener que ser detenido por terceros para no cometer una locura frente a las cámaras de los fanáticos.

Natanael Cano se lanza contra asistente de EDC México 2024

En el video, se puede ver que Natanael Cano luce el mismo atuendo que utilizó para su presentación con Steve Aoki en EDC, el cual consiste de un pantalón de mezclilla con cinturón y una chaqueta deslavada del mismo material y tono. Durante el momento captado por los fanáticos cercanos al escenario, se ve la espalda del artista mientras grita algo a un sujeto y varias personas lo detienen y crean distancia entre él y la tercera persona, quién luce visiblemente molesta ante la situación; a lo largo del clip, se le ve manotear en dirección a la persona, probablemente mientras le grita algo.

Este momento en definitiva generó algo de sorpresa entre los asistentes del evento y quiénes vieron el momento replicado en redes sociales, aunque hasta el momento se desconoce el motivo por el cual surgió el problema entre los dos individuos. Natanael Cano no se ha pronunciado sobre el video o sus acciones en EDC México.