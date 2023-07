Wendy Guevara y el increíble producto que usa para su piel y cuesta menos de 30 pesos

Wendy Guevara está en La casa de los famosos México y en su estancia ha revelado sus secretos para cuidar la piel y recientemente destapó uno de sus trucos más ocultos.

La influencer se pone mascarillas y se desmaquilla el rostro para cuidarse la piel, sin embargo, durante una conversación con Nicola Porcella y Emilio Osorio, la creadora de contenido compartió el producto para skin care básico que ella usa.

El producto que usa Wendy Guevara que cuesta menos de 30 pesos

Wendy Guevara sorprendentemente se cuida la piel con el clásico jabón Zote, así se lo confesó a Emilio Osorio y a Nicola Porcella.

La influencer se limpiaba el rostro en el baño de La casa de los famosos México y Emilio le preguntó que por qué se lavaba con jabón Zote “ni que fueras ropa”, le dijo.

Wendy Guevara se lava la cara con jabón Zote Especial

Sin embargo, la creadora de contenido le respondió que este producto tiene muchas propiedades, entre ellas que es el jabón más neutro que existe y por tal motivo lo considera benéfico para la piel.

El jabón Zote cuesta 25 pesos en el supermecado, es decir, no llega ni a los 30 pesos y según Wendy Guevara es mejor que los limpiadores faciales que se venden por más de 200 pesos.

Propiedades que tiene el jabón Zote

Según la Profeco este producto puede usarse para los siguientes fines:

Puede servir como repelente de mosquitos por su olor a citronela

Puedes usarlo para perfumar los cajones de la ropa

Elimina el moho o el cochambre

Lavar el automóvil

El jabón blanco puede ser utilizado para ahuyentar plagas de las plantas, al hervir en agua un pedazo, dejar enfriar y rociar la maceta afectada.

¿Los dermatólogos recomiendan el uso de jabón Zote?

Sin embargo, los dermatólogos no lo recomiendan para el rostro. El doctor Marino, quien es youtuber con más de 369 mil suscriptores en YouTube hizo un análisis de los ingredientes del jabón Zote y señaló que no recomienda usarlo para la cara.

“El jabón Zote es buenísimo para lavar la ropa, no para tu piel. No lo recomiendo jamás para la piel sensible o para una persona con dermatitis atópica. No sirve para el acné ni para ninguna enfermedad de la piel. Contiene abrillantadores, perfumes y colores que podrían irritar tu piel. Te recomiendo usar un dermolimpiador para tu tipo de piel”, dijo el especialista.