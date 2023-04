Yalitza Aparicio denuncia que un restaurante de Oaxaca discriminó y corrió a su familia (VIDEO)

Yalitza Aparicio denunció que su familia fue víctima de discriminación y que la corrieron de un restaurante del Centro de Oaxaca.

Fue a través de su TikTok en donde la nominada al Oscar contó que su familia fue víctima de discriminación, y posiblemente racismo, en su natal Oaxaca.

"Mi familia me permito hablar sobre lo que les había pasado, me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan", dijo Yalitza Aparicio, haciendo referencia al restaurante Pasillo de Humo, del Centro de Oaxaca.

“Es triste pensar cómo, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales no todos pueden defenderse", agregó.

no te pierdas: Yalitza Aparicio usa filtro viral de TikTok y aseguran que se ve igualita a Kim Kardashian

Yalitza Aparicio contó que su familia le preguntó al personal del restaurante si podían salir a comprar aguas de sabor porque no tomaban refresco. Se los dieron y fueron por ellas, pero al regresar les negaron el acceso.

"En ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar está algún letrero con esta regla y, como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, dijo Yalitza Aparicio.

“Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, lamentó.

Finalmente, Yalitza Aparicio pidió que los restaurantes coloquen visible su reglamento “y así todos tengamos conocimiento de los que no se debe de hacer en sus instalaciones. Para evitar este trato y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales. Ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo”.