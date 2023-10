Yanet García emite polémico mensaje respecto a la guerra en Israel y la critican

La guerra en Israel agarró por sorpresa al mundo, pues los ataques del grupo terrorista Hamás en contra de la población civil han sido brutales y despiadados, motivo por el cual famosos como Gal Gadot, que es originaria de ese país, se han manifestado al respecto.

Sin embargo, siempre hay gente que suele desconocer del tema, pero eso no le impide opinar, y en esta ocasión fue la mismísima Yanet García, la susodicha “chica del clima”, quien emitió una polémica opinión respecto al conflicto bélico, que generó un sinfín de críticas entre sus fans.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Yanet García emitió un comentario respecto a la guerra en Israel que no le pareció a sus fans, pue rápidamente lo borró para parar el hate que estaba recibiendo por sus DMs en respuesta a sus palabras.

Y es que Yanet García le manifestó abiertamente su apoyo a Israel, cosa por la que los fans la criticaron por no tener ni la más remota idea de la historia entre el conflicto entre dicho país, Palestina y el involucramiento del grupo terrorista Hamás, el cual hace 15 años tomó control de Gaza.

“Hoy y siempre, estamos con la gente de Israel, oremos por nuestros hermanos de Israel”, fue lo que decía el mensaje de la “chica del clima”, mismo que fue borrado a los pocos minutos de su publicación, pero al que la gente le tomó captura.

No obstante, Yanet García no ocultó su urgencia por opinar, pues tras ello compartió un extenso texto en el que incluyó más contexto sobre el ataque del fin de semana y no sólo una devoción directa a una nación que no es la suya.

"El sábado por la mañana, durante una festividad judía y el aniversario de la sangrienta guerra de Yom Kippur, terroristas palestinos de Hamás se infiltraron en ciudades israelíes y comenzaron a asesinar a docenas de civiles en todo el país, su objetivo es asesinar al mayor número posible de civiles judíos inocentes. Miles de cohetes llovieron sobre Israel en un bombardeo continuo para impedir que las fuerzas israelíes protegieran a los civiles", señala el nuevo post de Yanet García.