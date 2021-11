YosStop dice que está perdiendo la vista: "Estar encerrada es suficiente para dejar de ver"

La youtuber YosStop, quien lleva cerca de cuatro meses encarcelada por el delito de pornografía infantil, aseguró que está perdiendo la vista dentro de prisión.

A través de sus redes sociales, la influencer publicó un mensaje en el que dice que no puede enfocar bien los objetos ni dentro ni afuera de su celda.

“Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista. No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera”, se lee la publicación de YosStop.

YosStop señala que lo que está viviendo es una ironía de la vida, ya que estar en la cárcel le abrió los ojos en muchos sentidos, además de que está preocupada por el hecho de saber si su problema de salud es reversible.

“Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, señaló la youtuber.

Aunque YosStop está en la cárcel su cuenta de Instagram se encuentra muy activa, ya que se novio y su familia se han encargado de transmitir a sus seguidores los mensajes de la youtuber por medio de las redes sociales.

KR