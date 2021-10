YosStop ¿luce demacrada por estar en la cárcel? Habla de su aspecto físico

YosStop, quien actualmente está en la cárcel tras ser vinculada a proceso por pornografía infantil, volvió a manifestarse en sus redes y habló acerca de su aspecto físico en prisión ¿está demacrada por estar tras las rejas?

Fue su novio Gerardo González quien realizó el post en la cuenta de Instagram de YosStop, tras irla a visitar en el penal de Santa Martha Acatitla. En ese momento la youtuber le habló sobre su aspecto físico a su pareja y le dio un escrito:

“¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó”, señaló YosStop.

“Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu. Pero es interesante desapegarte de tu ‘yo’ físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí”, agregó la famosa.

YosStop afirmó que ahora su aspecto físico es lo menos importante y que reflexiona acerca de cuánto tiempo invertía en verse bien; “eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da”.

Tras ello la youtuber aseguró que la perfección física no existe y que una debe aceptarse como es siempre y cuando el cuerpo esté sano.

“A veces queremos vernos como otras personas pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya, si les gusta o no es todavía menos importante. Hagan la prueba algunos días si pueden y observen cómo se sienten y regresen a comentarlo”, finalizó YosStop.

rc