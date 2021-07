YosStop: Nutriólogo de Guanajuato dice que también es víctima de la youtuber

Luego de que Caeli y Bárbara de Regil rompieran el silencio y revelaran que habían sido víctimas de YosStop, ahora un nutriólogo de Guanajuato aseguró que la youtuber también lo acosó.

Se trata del nutriólogo Jesús Carlos Carlos, originario de León Guanajuato, quien ahora se manifestó en redes sociales en contra de YosStop, a quien acusó de hostigarlo.

“Yoseline también me hizo un video, uno completo de 10 min con mi voz. Y no soy nadie en redes sociales apenas tengo 20k seguidores en Insta, se burló hasta mas no poder. Recortó mis audios (los audios que le mande a un cirujano plástico de los Shore)”, tuiteó.

Ante ello, Jesús Carlos Carlos aseguró que perdió pacientes, “me siento bien sabiendo que está lejos del internet en estos momentos”, agregó.

Por si fuera poco, el nutriólogo posteó un video, el cual señalo tiene el audio que le mandó al cirujano editado a conveniencia de YosStop, “burlándose completamente tanto a mi persona”.

En el audio que filtro recortó la conversación para acomodarla a su conveniencia, burlándose completamente tanto a mi persona como de lo que creo con mis audios#tambiensoyvictimadeyosstop pic.twitter.com/D6SUy46pmS — Car (@CarlosCarCarli) July 28, 2021

“No sólo me hizo un video de 10 minutos, sino que también lanzó varios tweets en donde me etiquetó y a partir de ahí comencé a recibir mensajes de odio; mis pacientes que eran sus seguidores comenzaron a atacarme también”, lamentó.

“@YosStoP quédate donde estás (la cárcel). Gracias a #Caeli por hacernos fuertes”, finalizó.