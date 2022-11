YosStop revela que su hija tiene condición que le impide la lactancia: "No sé qué vamos a hacer"

La influencer YosStop está pasando por un momento difícil tras el nacimiento de su hija Amy, ya que reveló que su bebé tiene una condición que le impide amamantarla.

A través de sus historias de Instagram, YosStop contó que su bebé nació con una afección en la boca, por lo que no puede ser amamantada correctamente.

“Estoy triste porque me dijeron que Amy tiene frenillo tipo 3 y por eso me duele tan la lactancia. No sé qué vamos a hacer”, se lee en una imagen que publicó la influencer.

YosStop no puede amamantar a su hija porque nació con una condición Foto: Especial

¿Qué es el frenillo tipo 3 que tiene la hija de YosStop?

De acuerdo con sitios de Internet, el frenillo tipo 3 es una condición que se llama Anquiloglosia o frenillo lingual corto, que restringe el rango de movimiento de la lengua.

En la anquiloglosia, una banda inusualmente corta, gruesa o densa de tejido (frenillo lingual) une la parte inferior de la punta de la lengua a la base de la boca, por lo que podría interferir en la lactancia materna. Una persona con lengua anclada podría tener dificultad para sacar la lengua. La lengua anclada también puede afectar la forma en que un niño come, habla y traga.

En ocasiones, la lengua anclada no causa problemas. Algunos casos pueden requerir corrección mediante un procedimiento quirúrgico simple.