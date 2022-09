YosStop confiesa que nunca quiso ser mamá: "Me siento rara, incómoda"

YosStop cambió tras salir de la cárcel, pues la famosa se embarazó, contrajo nupcias y le bajó a su toxicidad.

No obstante, la youtuber y expresidiaria sigue procesando su embarazo, pues afirmó que nunca quiso ser madre, cosa en la que se convertirá en muy poco tiempo.

En entrevista con Pablo Agustín, YosStop confesó que nunca quiso ser madre y afirmó que se aterró cuando supo que estaba embarazada.

“Nunca quise ser mamá, nunca. No fue planeado. No me puse contenta, o sea me dio mucho miedo, pero estaba abierta a que podía suceder y se lo dejé al universo, pensé si sucede lo voy a aceptar”, narró.

YosStop agregó que ya está segura de su nueva condición de madre y que tiene ansias de conocer a su bendición, a la cual llamará Amyra y que nacerá a finales de octubre.

“Me siento nerviosa, ansiosa, ya la quiero conocer, ya quiero, pasar el parto, el posparto, la lactancia y todo eso de lo que te meten muchísimo miedo, siento que con todo esto que está viviendo mi cuerpo, no me he podido estabilizar, porque me siento rara, me siento incómoda, ya no duermo bien”, apuntó la famosa.