YosStop anuncia el nombre que tendrá su bebé ¿Majo o Sofi?

YosStop está reconstruyendo su vida tras salir de la cárcel, motivo por el cual va a ser mamá y reveló el nombre que tendrá su bebé.

A través de Facebook, pues YouTube eliminó sus canales, YosStop reveló junto a su esposo Gerardo el nombre que tendrá su hija y su “profundo” significado.

“La primera propuesta fue la que nos gustó a los dos, pero cuando nos enteremos del embarazo en mi cabeza dije: ‘Tendremos la batalla para escoger el nombre’. Y un día, antes de que incluso supiéramos el género del bebé, llega Yoss muy segura y me dice: ‘Ya tengo el nombre del bebé’”, narró el esposo de YosStop en el video.

“El día que me enteré que estaba embarazada sabía que era una niña, no me pregunten cómo, por qué, simplemente me llegó con una seguridad tremenda, pero tenía razón”, agregó YosStop.

Al buscar nombres de niña, YosStop recordó el usuario que tenía en la página ICQ: “me metí a Google, busqué nombres de niña por abecedario, nombres de diosas y a mí me gustan los nombres originales. Estaba viendo muchos nombres y ninguno me gustaba, entonces me acordé de un nombre que yo utilizaba cuando era chiquita, antes de que existiera Messenger, existía ICQ y era mi username”.

El nombre que la famosa eligió significa “princesa”, cosa con laque su esposo estuvo de acuerdo: “quería ponerle un nombre significativo que significara princesa, tal vez en otro idioma, luego me dice este nombre y yo tenía el reclamo, pero me quedé pensando: ‘Me gusta’”.

Finalmente, la expresidiaria reveló el nombre de su bendición: Amyra. “En diminutivo podría ser Amy. Le vamos a poner con Y. Así se va a llamar y le digo mucho Amy, es con mucho cariño”, dijo.