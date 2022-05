YosStop anuncia que está embarazada: "El universo nos sorprendió" (VIDEO)

La youtuber YosStop sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se convertirá en mamá junto a su novio Gerardo González.

A través de su cuenta de Instagram Yoseline Hoffman publicó un video en el que reveló que aunque anteriormente ella no quería convertirse en madre el universo la sorprendió y ahora espera a su primer hijo.

“¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido múltiples veces en diferentes etapas de mi vida y normalmente mí respuesta ha sido la misma: no quiero. Hasta hace poco que mi vida dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día pudiera suceder”, señaló YosStop en la breve grabación.

“El universo nos sorprendió con la noticia ¿Qué? ¿Estoy embarazada? No lo buscábamos, pero sucedió”, continuó la youtuber en su video.

Asimismo, la influencer YosStop comentó que cuando se enteró de su embarazo se asustó, pero ahora está esperando a su hijo con los varazos abiertos.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos”, se lee en la publicación de YosStop.

YosStop no reveló cuántos meses tiene de embarazo, pero en el clip ya presumió su pancita de al menos unos tres o cuatro meses.