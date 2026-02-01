¿Quién es Gabriela Rico Jiménez, la mexicana que acusó de canibalismo a las élites y que ahora está relacionada con el caso Jeffrey Epstein? | VIDEO

Existe un video del 2009 que ha vuelto al ojo público este año luego de que se hiciera pública mucha información sobre en caso de Jeffrey Epstein, quien falleció mientras se encontraba en prisión.

Durante estos días los tres millones de archivos y dos mil videos relacionados con Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la finalidad de garantizar transparencia en el caso.

Entre estos archivos; que ahora están disponibles para consulta pública, se encuentra un correo enviado al señalado por delitos sexuales contra menores de edad el 24 de abril del 2009, en el que se puede leer el texto “¿Dónde estás? Estás bien, Me encantó el video de tortura”

Debido a esto, el video donde aparece Gabriela Rico Jiménez volvió a llamar la atención a los usuarios de internet, pues la información que reveló la joven quien entonces tenía 21 años de edad podría tener relación con los documentos publicados.

¿Quién es Gabriela Rico Jiménez?

Gabriela Rico Jiménez es una modelo mexicana que aparece en un video en el que se le puede apreciar bastante alterada a las afueras del hotel Fiesta Inn ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Rico Jiménez presuntamente acudió a dicho hotel a un evento privado del modelaje de élite, y posteriormente esta jóven; quien entonces tenía 21 años de edad, aparece afuera del lugar gritando en un tono bastante desesperado e impactante.

En dicho video Gabriela aparece gritando varias frases, pero uno de estos momentos que ha causado impacto incluso en la acualidad es en el que esta señala que los grupos de élite recurrieron al canibalismo.

“¡Comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada, que habían, o sea de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos, humanos! Huelen a carne humana.” aparece Gabriela gritando en dicho video.

Durante este momento que fue transmitido en algunos noticieros, Gabriela señaló presuntas persecuciones, desapariciones e incluso mencionó a personajes como Crlos Slim Dominique.

Gabriela dijo que presuntamente la privaron de su libertad desde el año 2001, cuando tan sólo tenía 13 años de edad, y continúa diciendo varias ideas sin terminar de conectarlas, incluyendo la frase “Murillo no debió haber muerto así.”

Luego de esta escena interpretada por la modelo, la policía la escoltó lejos del lugar, y posteriormente no se conoció más información sobre Gabriela Rico, quien señalan que posiblemente podría haber sido internada en un psiquiátrico luego de dicho evento.

Actualmente no se conoce información confirmada sobre Gabriela Rico Jiménez, su paradero o lo que posiblemente pasó con ella después de este evento; por lo que incluso no se sabe si esta continúa con vida.

