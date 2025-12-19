EU inicia la publicación de archivos del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos comenzó este viernes a publicar miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y muerto en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores.

Los documentos se hacen públicos tras la aprobación de una ley bipartidista en el Congreso, firmada por el presidente Donald Trump en noviembre de 2025, que obliga al gobierno a divulgar los registros, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados relacionados con Epstein, su exasociada Ghislaine Maxwell y las investigaciones federales vinculadas a su actividad.

¿Sobre que son los contenidos de los documentos liberados?

La primera tanda de archivos incluye fotografías, evidencia investigativa y otros materiales asociados con las pesquisas del FBI y la Fiscalía General que investigaron a Epstein y Maxwell.

El Departamento de Justicia indicó que se trataba de “varios cientos de miles” de documentos que serán publicados progresivamente en los próximos días o semanas.

Además de las nuevas publicaciones del DOJ, un portal oficial fue activado para que el público pueda consultar los documentos disponibles, incluyendo registros que ya habían sido difundidos con anterioridad por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y a través de demandas judiciales previas.

La ley aprobada por el Congreso estableció un plazo de 30 días para la divulgación de los archivos, contado desde su promulgación. Aunque el DOJ empezó a publicar documentos el mismo día del vencimiento de ese plazo, reconoció que no todos los archivos se hicieron públicos en esa fecha y que quedarán pendientes para próximas entregas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que el proceso de redacción (censura de información sensible, como nombres de víctimas o detalles protegidos) requiere tiempo, y que por eso los documentos se están publicando por fases.

El inicio de la publicación fue acompañado de críticas de parte de legisladores demócratas y algunos republicanos, quienes señalaron que la difusión parcial y fuertemente redactada no cumple completamente con lo que exige la ley.

