Zayn Malik filtra nueva música EN VIVO y borra sus publicaciones ¿Viene nuevo álbum?

Zayn Malik sorprendió recientemente al eliminar todo su Instagram después de encender un directo a través de la plataforma social, donde se encontraba en el estudio escuchando lo que parece ser la nueva música que mostrará a sus fanáticos; una sorpresa que encendió la alerta de su público, quienes enseguida indicaron que se trataba del regreso del artista al mundo de la música, después de haberse alejado por un tiempo por diversos problemas emocionales.

En el directo que realizó Zayn Malik a través de Instagram este martes, se podía ver el costado del artista, quien estaba de pie mientras sonaba lo que podrían ser el próximo sencillo del cantante y el sonido que marcaría a su cuarto álbum de estudio, cuyo título es desconocido por lo que los fanáticos se refieren al mismo como Z4.

LO QUE SE ESCUCHA AL INICIÓ DEL LIVE ES DOS CANCIONES NUEVA, ZAYN MALIK NO SUELTES DE LA NADA ASI MÚSICA PORQUE ME MUERO, LPM LA VOZ AHHHHH pic.twitter.com/t4uegoIDJY — NIALL VIENE A LA ARGENTINA (@nhzllxtheshow) March 6, 2024

El directo duró tan solo un par de minutos, pero fue duficiente para enusiasmar al público del artista en redes sociales, pues podemos escuchar la voz del cantante grabada junto con coros y música detrás, con una letra que mantiene el estilo oscuro que ha mostrado en el pasado con la letra "¿Soy estupido por jugar estos juegos contigo? Si te dijera que te amo, ¿me dirías que está j*dido?" en inglés.

Sin embargo, la señal definitiva de que algo grande viene es que el artista borró o archivó todas sus publicaciones en Instagram, lo cual es algo que los artistas suelen hacer al querer reiniciar desde cero con una nueva era.

Los álbumes de Zayn Malik como solista

Cabe destacar que Zayn ha sacado tres discos desde que se separó de One Direction, a pesar de ser el primero en salirse de la agrupación británica donde encontramos a otros personajes como Niall Horan o Harry Styles.

Su primer disco fue lanzado en 2016 y lleva el nombre de Mind of mine, donde la portada es él mismo de pequeño con los tatuajes que lleva en la actualidad en sus brazos. El segundo material muestra un esqueleto con alas en un disco que se titula Icarus Falls, el cual estreno en 2018 y finalmente en 2021 lanzó Nobody is listening, en el cual podemos ver muchos rostros de colores con ojos blancos. Se desconoce hasta el momento cuál podría ser la nueva estética del artista o cuándo podría llegar su nuevo material, aunque seguramente el directo es una señal de que estamos muy cerca de conocer más detalles del proyecto.