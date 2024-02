Este martes, Sam Fisher, usuaria de TikTok, decidió hacer un par de videos respecto a lo que ella llamó "su experiencia con Zayn Malik", ex integrante de One Direction. La joven señaló que en abril del año pasado habría comenzado a tener contacto con el artista, quien le escribió en Instagram y con quien habría tenido una relación informal "probablemente más larga de lo que debía ser" donde se veían cada par de semanas.

Después de un tiempo, Fisher relata que el artista "le pidió al menos 40 veces tener un trio" con ella y alguna chica más y le pidió que buscara a alguien para realizar el acto. La joven asegura que el cantante solicitó que no dijera su nombre antes de que los tres se conocieran y aseguró que deseaba tener el trio específicamente con chicas bisexuales, pues aseguró que "quería estar con alguien que la deseara más a ella que a él". Ante esto, la joven insistió en que la otra persona quizás no se sentiría segura al no conocer a una de las parte, ante lo cual Zayn comenzó a retractarse y a decir que no le agradaba para nada el comportamiento de Sam.

¿Qué sucedió entre Sam Fisher y Zayn Malik?

Sam cuenta que después de insisitir por nueve meses " por un trio, finalmente llegaron a un acuerdo; si bien el trío se retrasó debido a que la segunda chica involucrada comenzó con su periodo (lo cual molestó profundamente a Zayn) posteriormente, el mismo fue pospuesto ya que el cantante eligió cancelar de último momento y al recibir la molestia de la joven señaló "eres una loca dramática". Sin embargo, tiempo después se pusieron de acuerdo para reunirse y se consumó el trio.

Sin embargo, la chica relata que posterior a ello, Zayn la seguía buscando con la intención de volver a hacer un trio, pero con alguien nuevo. Después de que surgió la oportunidad, al reunirse los tres, la usuaria de TikTok asegura que se emborrachó "quizás en parte porque no quería tener el trio" y que al comenzar el acto el cantante le pidió que se fuera, algo que hizo a la joven sentirse "derrotada y avergonzada".

Fanáticas reaccionan a las declaraciones de Sam Fisher

Si bien algunos usuarios señalaron con desaprobación la actitud del artista, pues señalan que trató de manipular a la tiktoker en más de una ocasión, otras fanáticas han tomado la situación un poco a modo de juego y señalan que "¿quién no aceptaría un trio con Zayn?" además, agradecen por las fotos inéditas del artista, donde luce relajado con los diferentes estilos de cabello que ha usado a lo largo del último año.

— TheStoryOfSaku (@sxkurxsaav) February 7, 2024