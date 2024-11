Horacio Duarte asiste a Quinto Informe de Desarrollo Estratégico 2024 del titular del Tribunal Superior de Justicia de Edomex

El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, asistió en representación de la Gobernadora Delfina Gómez al Quinto Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Ricardo Sodi.

La sesión se llevó a cabo en el Palacio de Justicia.

Posteriormente, en entrevista Horacio Duarte refirió aspectos sobre la Reforma Judicial en la entidad.

Checa la entrevista completa:

Reportero (R): ¿Van a entregar propuesta de Reforma para el Poder Judicial ustedes?

Horario Duarte Olivares (HDO): A ver, se están trabajando desde hace mucho tiempo diversas propuestas, ustedes saben se han presentado ahora dos iniciativas en el Congreso local, hemos venido teniendo como lo señaló el propio Magistrado Sodi ahorita, como lo manifesté yo, hemos tenido encuentros tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para ver si logramos tener una propuesta integrada.

Si no se logra creemos que las iniciativas que vayan presentando los grupos parlamentarios, pues se van a tener que ir enriqueciendo con todas las coincidencias que supongo van a ser muy altas en términos de que la Reforma constitucional federal mandata cosas muy concretas tampoco hay mucho margen a la interpretación, incluso hay diversos artículos transitorios de la Reforma general que expresamente prohíben la interpretación.

R: ¿En cuánto tiempo podría estar teniendo, para cuándo?

HDO: Pues mira, yo creo que la Reforma puede estar lista en el mes de diciembre, yo creo que hay condiciones, porque si avanzamos y precisamos los alcances de las diversas propuestas, pues puede avanzar muy rápido, y después pasar a las reformas de otras normas que implementen, precisamente, que es básicamente, la parte electoral, para garantizar el funcionamiento o el concepto, la idea que se plasmó en la Reforma federal.

R: ¿El tema de la Presidencia, ya hay varios que se están moviendo, ya están haciendo reuniones, cabildeo, todo eso?

HDO: Yo creo que el tema de la Presidencia tiene que estar en el marco de la nueva reforma, se tendrá que buscar un articulado, ya sea en el texto de la Reforma o en transitorios que defina que se va a hacer con esta condición sui géneris, de que va a terminar el periodo de Presidente Sodi, va a entrar un nuevo modelo, más o menos en septiembre, entonces hay que resolver este tema, pero yo creo que vamos a encontrar coincidencias, hay formas jurídicas de resolverlo y en el caso de los que conocemos, soy respetuoso de los Magistrados que han dicho, que han señalado, que quieren ser, aspirar a dirigir el Poder Judicial, pues bienvenidos a la democracia.

R: Pero no van a tener tiempo si la Reforma la complementan en diciembre, pues ya en enero no podrían estar haciendo nada.

HDO: Yo creo que hay tiempo suficiente, estamos a 21 de noviembre, según me acuerdo, la Constitución dice que el periodo puede irse hasta el 31 de diciembre, digo, no sería lo ideal, pero yo creo que hay tiempo.

R: Y los cambios se podrían hacer todos los ajustes, de manera amigablemente entre los tres Poderes sin que haya una fricción con el Poder Judicial que pueda tener sus posturas muy cerradas

HDO: Yo en el caso de lo que hemos revisado, nosotros vamos a respetar cualquier pronunciamiento, cualquier definición. Sólo hemos pedido y así lo hemos dicho con mucha claridad, que pedimos que se respete lo que dice la Constitución Federal, ahí no hay margen a interpretación, no hay margen a decir lo que yo quiero sino lo que dice la Constitución, ese es el primer elemento.

El segundo es que en la medida que construyamos, o en su momento, una posibilidad o un dictamen porque también puede ser una iniciativa que se enriquezca en el pleno de la Cámara con el dictamen y entonces tengamos una reforma que aterrice correctamente la Reforma.

R: El costo de las elecciones podría afectar otros renglones prioritarios en el presupuesto porque se tendrá que destinar algo, no siempre coincidirá con los procesos locales.

HDO: Yo creo que se tiene que hacer, si se aprueba la reforma la parte inmediata es plasmar la parte presupuestal, en eso ya también la Secretaría de Finanzas, el nuevo Secretario de Finanzas está trabajando en una idea, en una propuesta para que haya total congruencia entre lo que mandató el Congreso…

R: ¿Pero sin afectar lo esencial?

HDO: A ver, lo esencial son los programas sociales, lo esencial es el combate a la corrupción, lo esencial es que funcionen las instituciones, la obra pública y creo que no se va a ver afectado. Finalmente, como la Gobernadora lo adelantó, lo comentó incluso con ustedes, el modelo del presupuesto va a reducir todavía el gasto operativo de las Secretarías, entonces es un tema que no va a afectar.

R: ¿Ya saben el monto de aportaciones y participaciones que recibirán, que es la parte fundamental de su presupuesto?

HDO: No, no, no, recuerda que apenas se presentó la parte federal, viene una proyección, en eso queremos ser muy responsables, muy cuidadosos, hasta que no se aprueben, en el caso del presupuesto, por la Cámara de Diputado, la parte federal, y por el Congreso de la Unión la parte de ingresos no queremos hacer expectativas porque ustedes lo saben, cuando se mueven unos cuantos millones, unas cuantas cifras pues sí te descuadra, entonces en el momento que estén las cifras definitivas, aunque ya tenemos proyecciones, entre más-menos, cuando se tengan haremos la toma de nota de lo que se apruebe a nivel federal para que entonces se envíe la iniciativa del paquete económico del Estado de México.

R: ¿Pero hay previsiones de cuánto pudieran, sobre todo para el tema también del IEEM, que ellos tendrán que llevar la batuta en la etapa de elección?

HDO: Sí, pero afortunadamente el Órgano que va a reformar la Constitución local, las leyes electorales es el Congreso local, el que va a aprobar el presupuesto es el Congreso local, entonces al interior del propio Congreso tendrán que, en coordinación, obvio, con el Gobierno del Estado, con el Poder Judicial, con el Instituto Electoral ponernos de acuerdo los montos, las cifras y yo no veo que vaya a haber conflicto.

R: Gracias.

