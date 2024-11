Edomex avanza en implementación de reforma judicial, asegura Horacio Duarte.

Para garantizar que en el Estado de México se implemente la reforma judicial reflejando fielmente lo que se estableció en la Constitución Federal, hay acercamiento y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial mexiquense.

Así lo señaló Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México, quien informó que se han realizado diversas reuniones de acercamiento para hacer valer el mandato federal rumbo a la elección judicial.

“No es un tema de negociaciones, no estamos negociando porque no vamos a poner sobre la mesa si se aplica o no la Constitución, lo que hay es acercamiento, diálogo como siempre lo habido en el gobierno del estado”, declaró Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno.

Esto debido a que la implementación de la reforma judicial debe aplicarse en el Estado de México por ser una obligación constitucional y, por ello se busca que en el Estado de México haya una propuesta delineada bajo el marco, limitaciones y precisiones que tiene la reforma federal.

“Van a ser fieles aplicadores de lo que dice la reforma constitucional, no solo por convicción, sino porque es una obligación moral que no nos salgamos de ese margen”, señaló Horacio Duarte, secretario General de Gobierno.

