Pablo Lemus presenta a integrantes del Gabinete de Seguridad para Jalisco 2024-2030.

Con el objetivo por consolidar un Jalisco seguro y pacífico para todas y todos, Pablo Lemus Navarro, gobernador electo del estado, presentó a las y a los integrantes del Gabinete de Seguridad, quienes liderarán la estrategia estatal para garantizar la protección, el respeto a los derechos humanos y la prevención del delito en la entidad.

“No tengo duda de que es el tema más sensible, la principal preocupación, la principal demanda de la ciudadanía, y también el principal interés del próximo Gobierno de Jalisco será atender la seguridad de las y los jaliscienses. He decidido que, así como en otras áreas, he nombrado perfiles eminentemente técnicos, con experiencia (...), nombrar a personas que verdaderamente cumplieran con un perfil y que me ayudarán en esta labor tan importante que es la seguridad”, expresó Lemus Navarro.

Como parte de su equipo, el gobernador electo anunció que Roberto Alarcón Estrada asumirá la Coordinación General Estratégica de Seguridad, un perfil con 38 años de experiencia en el servicio policial.

Alarcón Estrada reafirmó su compromiso en la construcción de un entorno más seguro para las familias de Jalisco.

“Nuestra misión es proteger y servir a nuestra comunidad, garantizando un entorno seguro y tranquilo para todos. Nuestros esfuerzos se centran en fortalecer la capacidad para prevenir y combatir la delincuencia”, agregó.

La principal demanda de la ciudadanía, y el principal interés de nuestro gobierno, será garantizar la #seguridad de las y los jaliscienses.

Entre las estrategias destacadas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad se encuentran la Creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y el fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Además, se va a promover la vinculación efectiva entre fuerzas de Seguridad de los tres niveles de gobierno, para responder de manera unificada y proactiva a los desafíos de seguridad.

Un punto más será la capacitación y profesionalización permanente del personal de seguridad, incluyendo policías, ministerios públicos y peritos.

El próximo Coordinador General Estratégico también destacó la creación de la Policía Estatal de Caminos, diseñada para brindar seguridad en las carreteras del estado y reducir índices delictivos en estos espacios.

“Estamos comprometidos con la capacitación constante y especializada de nuestros funcionarios para enfrentar los desafíos de seguridad de manera efectiva. Apostamos a la tecnología, a la colaboración y a la profesionalización para garantizar la tranquilidad de nuestras comunidades”, añadió Alarcón Estrada.

Por último, enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un Jalisco más seguro y próspero.

Roberto Alarcón Estrada es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales con especialidad en Ciencias Jurídico-Penales.

Fue coordinador Intermunicipal de Seguridad para Guadalajara y Zapopan, comisario General de Seguridad en Zapopan y Coordinador Estatal de la Policía Federal en Jalisco.

Se presentó a Juan Pablo Hernández como próximo secretario de Seguridad, destacando su amplia trayectoria, formación académica y compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

Lemus Navarro recordó los inicios de un equipo de trabajo coordinado en materia de seguridad, conformado durante su gestión en Zapopan y posteriormente en Guadalajara.

Dicho equipo incluyó a Roberto Alarcón, Jorge Alberto Arizpe y Juan Pablo Hernández, quienes asumieron responsabilidades clave como mandos en ambas demarcaciones.

En este contexto se subrayó la importancia de la Coordinación Intermunicipal de Seguridad, una estrategia que fortaleció las acciones conjuntas entre Zapopan y Guadalajara, con Hernández González desempeñándose como comisario General en Guadalajara.

Juan Pablo Hernández , quien también estuvo con nosotros en #Zapopan y #Guadalajara, dirigirá la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco, en tanto, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas estará dirigida por Edna Montoya, quien cuenta con más de 30 años en el servicio de inteligencia del Estado Mexicano.

El gobernador destacó que los integrantes del Gabinete de Seguridad han cumplido con rigurosos exámenes de control y confianza avalados por instancias federales, estatales e internacionales, lo que garantiza su idoneidad y compromiso en el desempeño de sus funciones.

“Les pedí que actualizaran absolutamente todos los exámenes de control y confianza, para que llegando a esta encomienda todos estuvieran avalados tanto por la Federación, como por el Estado e instancias internacionales", mencionó.

Juan Pablo Hernández destacó los esfuerzos que encabezará con el objetivo de garantizar la tranquilidad y bienestar de las y los jaliscienses.

Tras un análisis de las condiciones actuales en materia de Seguridad, se identificaron diversas áreas de oportunidad que serán abordadas mediante acciones específicas, tecnológicas y coordinadas.

Las estrategias prioritarias serán en el combate a los delitos con tecnología e inteligencia y habrá despliegue operativo en las 12 regiones de Jalisco, priorizando áreas rurales y urbanas de acuerdo con las necesidades detectadas.

Se tendrá especial atención en la vigilancia de carreteras estatales, mediante la Policía Estatal de Caminos, asegurando un tránsito seguro para turistas y transportistas.

Las y los elementos recibirán formación continua en derechos humanos, mediación y atención a víctimas, así como se creará un grupo élite con alta capacitación para atender emergencias críticas en los 125 municipios.

Se buscará el fortalecimiento de las condiciones laborales para policías, con mayor equipamiento, mejores prestaciones y respaldo a sus familias y un reconocimiento a los elementos policiales como personas con familias, garantizando su bienestar para que puedan desempeñar su labor con excelencia.

Juan Pablo Hernández González aseguró que el trabajo en equipo será clave para el éxito de esta estrategia, por lo que se coordinarán con todas y todos los alcaldes hasta la Federación y se buscará sumar a la representación consular de los Estados Unidos en la entidad.

“Nuestro gobernador Pablo Lemus Navarro ha dado instrucciones claras: mantener una comunicación permanente y abierta con todas las corporaciones y los ciudadanos. Estoy comprometido a trabajar incansablemente, como lo he hecho durante los últimos 25 años, para garantizar la seguridad de Jalisco y su gente”, afirmó Hernández González.

El próximo secretario de Seguridad del Estado es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Delincuencia Organizada, Corrupción y Terrorismo, maestro en Ciencias Forenses con orientación en Criminología por la Universidad Marista y Doctor en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco.

En su trayectoria profesional, Hernández González ha acumulado décadas de experiencia en diversas corporaciones policiacas, consolidándose como un referente en el ámbito de la seguridad pública.

El gobernador electo de Jalisco Pablo Lemus anunció un paso histórico en la estrategia de seguridad del estado con la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la primera de su tipo en México, y presentó a Edna Montoya como la próxima titular de esta dependencia.

“¿Cuál es la estrategia? Primero, darle la importancia que tiene este tema, visibilizar el problema, abrir el diálogo y la atención. Es una deuda histórica que se tiene con los familiares y con los colectivos víctimas de desaparición; y por supuesto, establecer una estrategia para la erradicación de la desaparición en Jalisco”, sostuvo Lemus Navarro.

Explicó que la nueva Secretaría será un modelo único en México, enfocado en garantizar un trato humano y profesional para los colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de coordinar acciones de inteligencia que permitan avanzar en la localización de las víctimas y la prevención.

Pablo Lemus destaca reunión con Rosa Icela Rodríguez

Lemus Navarro destacó que la estrategia fue presentada a la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien mostró interés en colaborar y fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno Estatal y Federal.

También destacó que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado y todas las corporaciones policiales, bajo un modelo innovador que coordina la operación de la Policía Estatal, la Policía Metropolitana y la nueva Policía Estatal de Caminos.

Edna Montoya señaló su compromiso con las familias de personas desaparecidas, destacando que el enfoque de su gestión será integral, humano y coordinado.

“Sabemos que la desaparición de un ser querido es un proceso profundamente doloroso. Nuestro compromiso es brindar apoyo y trabajar incansablemente para encontrar soluciones a este problema”, afirmó Montoya.

La futura titular enfatizó que la creación de esta Secretaría responde a la urgencia de enfrentar uno de los problemas más complejos y sensibles en Jalisco.

Explicó que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda tendrá tres objetivos claros, que son la coordinación en la búsqueda de personas desaparecidas, apoyo a las familias y fortalecimiento de la cooperación internacional.

Edna Montoya subrayó que la nueva Secretaría coordinará esfuerzos entre distintas dependencias estatales y municipales, trabajando hombro a hombro con colectivos de familiares y organizaciones civiles. También destacó que las labores de inteligencia serán fundamentales para enfrentar este desafío.

Con más de 30 años de experiencia en el servicio de inteligencia del Estado Mexicano, la trayectoria de Edna Montoya incluye destacadas labores en seguridad, derechos humanos y cooperación internacional, incluyendo su última encomienda como enlace de la Embajada de México en Washington para organismos multilaterales.

El gobernador Electo Pablo Lemus aseguró que el próximo gobierno será enfático en atender las demandas de los colectivos y familiares de víctimas de desaparición, por lo que dejó abierta la posibilidad de realizar otros nombramientos en diálogo con ellas y ellos.

Dijo que la atención a los derechos humanos y a las familias de personas desaparecidas será una prioridad, por lo que sumó a Alberto Bayardo Pérez como subsecretario de Derechos Humanos, en la Secretaría General de Gobierno.

“Le quiero reconocer hoy su compromiso con Jalisco, no conmigo (...) La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo e independiente, pero necesitamos quien guíe la política interna del gobierno del estado de Jalisco en materia de Derechos Humanos, y yo quería un especialista, a un académico”, dijo.

Bayardo Pérez destacó que su gestión se enfocará en atender las problemáticas más urgentes, como la desaparición de personas, un fenómeno que ha dejado profundas heridas en la sociedad jalisciense.

“Estamos en un momento histórico que exige respuestas claras, firmes y solidarias. Trabajaremos incansablemente para que las familias encuentren verdad, justicia y reparación", afirmó.

El nuevo Subsecretario enfatizó que los primeros días estarán dedicados a evaluar los avances y desafíos de la administración anterior para construir sobre bases sólidas.

Además, se priorizará el diálogo con la sociedad civil, la academia y otros actores clave para integrar sus aportes en las estrategias de derechos humanos.

“Reconocemos que la colaboración multisectorial es esencial para enfrentar los retos que nos aquejan. Impulsaremos alianzas estratégicas con universidades, organizaciones internacionales y la iniciativa privada, asegurando que nuestras políticas estén respaldadas por conocimiento técnico y mejores prácticas”, detalló.

Bayardo Pérez subrayó su intención de trabajar de manera conjunta con las diversas dependencias del Ejecutivo Estatal para garantizar que los derechos humanos se conviertan en un eje transversal en la planeación y evaluación de políticas públicas.

El próximo subsecretario de Derechos Humanos es licenciado en Filosofía, maestro en Política y Gestión Pública, y doctor en Ciencias Económico Administrativas, lo que le otorga una sólida preparación interdisciplinaria para afrontar los desafíos inherentes a su nuevo cargo.

Durante su carrera, Alberto Bayardo ha desempeñado importantes roles en organismos de relevancia estatal, como consejero Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) de 2006 a 2010, y del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), entre 2014 y 2020.

En el ámbito académico ha sido catedrático de Universidad ITESO, especializado en políticas públicas, derechos humanos y estudios legislativos, campos que han sido fundamentales para su labor de incidencia social y política.

Lemus Navarro también dijo que uno de sus compromisos es con la mejora de la movilidad y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad vial del estado.

Para atender los retos incorporó a Jorge Alberto Arizpe como el nuevo comisario de la Policía Vial de Jalisco.

“Hemos dispuesto ya en el presupuesto la compra de motocicletas y vehículos para la Policía Vial, que elementos que puedan estar en labores administrativas o de seguridad personal podrán regresar inmediatamente a las calles del Área Metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver a muchas motocicletas en los operativos, pero no solamente en el Área Metropolitana de Guadalajara; esto tiene que tener una lógica estatal”, detalló.

Habló que durante periodos de alta afluencia, como las fiestas de Fin de Año y en la Ribera de Chapala, para atender los problemas de tránsito desde Chapala hasta Jocotepec, y en zonas rurales, se buscará apoyar a los habitantes con un enfoque sensible y no recaudatorio.

“He solicitado que los agentes viales actúen con humanidad, evitando sanciones innecesarias a sectores como ganaderos, quienes ya enfrentan grandes esfuerzos para sostener su trabajo. La intención es apoyar a la ciudadanía y no castigarla”, señaló Lemus Navarro.

El próximo titular subrayó que la movilidad y la seguridad vial son esenciales para el desarrollo óptimo del estado y destacó que, bajo su dirección, la Comisaría de Policía Vial se enfocará en fortalecer la operatividad y los servicios de seguridad vial, combatir la corrupción y sensibilizar sobre la seguridad vial.

Dijo que tras un análisis profundo de las condiciones de movilidad en el estado, se detectaron áreas de oportunidad para reducir congestionamientos en puntos clave del Área Metropolitana de Guadalajara y el estado en general.

Entre las primeras acciones, se implementarán contraflujos viales en puntos críticos como Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, López Mateos y la Carretera Chapala-Aeropuerto.

Se anunció la continuidad y mejora del programa “Salvando Vidas,” el cual será optimizado para beneficiar a todos los usuarios de movilidad.

“Reitero mi agradecimiento al gobernador electo por la confianza que ha depositado en mí.

Garantizo que trabajaremos de manera coordinada para convertir a Jalisco en un mejor lugar para vivir, decir y trabajar," concluyó el nuevo Comisario de la Policía Vial.

Jorge Alberto Arizpe cuenta con experiencia en la Policía Federal de Caminos y como Comisario Jefe en Nuevo León, y su meta será garantizar la movilidad segura en Jalisco, entre otras responsabilidades.

Pablo Lemus presentó a Óscar Manuel Montaño como el próximo comisario de la Policía Estatal de Caminos. La nueva corporación se encargará de garantizar la seguridad, la atención y el servicio en las carreteras del estado.

Jorge Alberto Arispe será el nuevo Comisario de la Policía Vial y tendrá responsabilidades como implementar operativos en cruceros y vialidades conflictivas del AMG, Puerto Vallarta, la Ribera de Chapala y la Ciénega para que la gente se sienta protegida, mientras que en la nueva Policía Estatal de Caminos, Óscar Manuel Montaño será el encargado.

Este proyecto surge como respuesta a las necesidades de vigilancia en los límites territoriales y las vías de comunicación estatales, federales y municipales.

“No en una lógica de multar, sino en una lógica de seguridad y de atención. El Congreso del Estado de Jalisco ha tenido a bien aprobar esta iniciativa, se han propuesto 450 nuevos elementos y 150 unidades para empezar”, mencionó.

Las funciones clave de la nueva corporación serán el blindaje en los límites estatales, la presencia estratégica en casetas de peaje e intersecciones y la asistencia vial básica, describió Óscar Manuel Montaño.

“La creación de este equipo especial fue una de las propuestas centrales de nuestro Gobernador Electo, y por supuesto construiremos esta fuerza policial con un sentido ciudadano, pues el objetivo es vigilar y cuidar el tránsito de personas y de mercancías por nuestra red estatal de carreteras”, apuntó.

El titular de la Policía Estatal de Caminos es licenciado en Derecho, con maestría en Administración Pública y doctorando en Administración Pública por el IAPEJ.

En Guadalajara fue primer comandante del Polígono 2, comisario de Agrupamientos, y supervisor de áreas operativas. También fungió como director Operativo de la Policía de Zapopan.

El encargado del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), será Juan Carlos Contreras.

Lemus Navarro dijo que los trabajos de inteligencia efectivos en materia de Seguridad son cruciales para obtener resultados significativos en la prevención y combate del crimen en la región.

Enfatizó la importancia de trabajar de la mano con los municipios, en particular con Guadalajara y Zapopan, para fortalecer la seguridad en el área metropolitana.

Por su parte, Contreras dijo que buscará la expansión del modelo C5 del Área Metropolitana en Jalisco.

Este nuevo enfoque no solo se centrará en la atención de emergencias, sino también en problemáticas sociales como la desaparición de personas, trabajando las 24 horas del día en coordinación con la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

Una de las principales iniciativas que se implementará será la creación de arcos carreteros en todos los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, en colaboración con la Federación.

“Estos arcos permitirán detectar vehículos robados que intenten ingresar o salir de la zona metropolitana. Los arcos estarán ubicados en puntos estratégicos como las carreteras a Ciudad de México, Colima y Nogales, entre otras”, apuntó.

El próximo director general del Escudo Urbano C5 es Licenciado en Derecho, con formación como analista/investigador por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Cuenta con capacitación nacional e internacional en temas de Derechos Humanos, Análisis de Información, Investigación, Comando de Incidentes, Búsqueda de Personas y Habilidades Directivas. Fue subdirector del C5 Zapopan, y Titular del C5 Guadalajara.

El Gobernador Electo de Jalisco anunció el nombramiento de Sergio Ramírez López como el próximo director Ggeneral de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La decisión fue tomada tras una exhaustiva recomendación por parte de expertos en la materia, quienes resaltaron la vasta experiencia y la formación profesional de Ramírez López en el ámbito de la seguridad y protección civil.

Destacó que Ramírez López ha sido una figura clave en el ámbito de la protección civil, con un historial destacado de trabajo en diversas instituciones de seguridad pública y protección civil en el país.

“El perfil de Sergio Ramírez es el más adecuado para encabezar la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y su vasta experiencia es prueba de ello. No encontrarán a nadie mejor en todo el país para ocupar este cargo”, expresó Lemus Navarro.

Ramírez López señaló que el plan estratégico para Jalisco se sustenta en diez ejes estratégicos, con un enfoque claro de garantizar la vida, patrimonio y medio ambiente de la comunidad.

“El plan estratégico del Gobierno de Jalisco 2024-2030, que hoy presentamos, marca un rumbo hacia un Jalisco más resiliente, innovador y por una comunidad mejor preparada”, agregó.

Varios ejes están directamente relacionados con la gestión integral de riesgos y su implementación será clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Los ejes son la identificación y prevención del riesgo, la prevención y mitigación de riesgos, se actualizarán los marcos legales y se impulsará la creación de una nueva ley de gestión integral del riesgo.

Se trabajará con los municipios para fortalecer las capacidades locales de respuesta y se establecerán convenios de coordinación entre los niveles de gobierno.

Se creará el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias Jalisco (SIREJ), para mejorar la capacidad de acción mediante nuevos centros operativos y equipamiento especializado.

También mencionó que el Fondo Estatal de Desastres Naturales se transformará en el Fondo Estatal de Gestión Integral de Riesgos, cubriendo, no solo daños por desastres naturales, sino también otros tipos de eventos.

Se implementarán mecanismos de evaluación postincidente para identificar mejores prácticas y evitar errores en el futuro, además se buscará el fortalecimiento Interno y Modernización Institucional, el Desarrollo Organizacional y la Gestión del Talento Humano y Cultura Organizacional.

Sergio Ramírez añadió que se implementarán plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia en la gestión de emergencias y los trámites administrativos, y se fortalecerán las estrategias de comunicación interna y externa para garantizar que la sociedad esté siempre informada sobre riesgos, acciones de autoprotección y operaciones de respuesta.

Pablo Lemus señaló que las y los elementos tendrán certeza laboral en el servicio a la ciudadanía.

Sergio Ramírez López tiene licenciatura, maestría y doctorado en Protección Civil, Gestión de Emergencias y Gestión Integral del Riesgo aplicado a Desastres por la UNICI.

Tiene más de 30 años de experiencia en administración pública.

Fue Coordinador Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos Guadalajara-Zapopan, así como Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos en Guadalajara y Zapopan. Así como fe Presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos en 2020-2022.

Con este equipo, el gobernador electo Pablo Lemus reiteró su compromiso de hacer de Jalisco un estado líder en seguridad, donde las familias puedan vivir en paz.

“Vamos a hacer de Jalisco un estado a nivel nacional en donde nuestras familias, la ciudadanía, pueda vivir en un ambiente de paz, de seguridad, de respeto a los derechos humanos. Un estado solidario que ponga al ser humano como eje de nuestras acciones", afirmó Lemus Navarro.

