Caso Diego ‘N’: Juez absuelve al joven acusado de usar IA para agredir a compañeras

Tras varias horas de audiencia, la noche de este miércoles un juez absolvió a Diego “N”, exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que modificó fotos de sus compañeras para hacer contenido sexual a través de inteligencia artificial y comercializarlas.

Al salir de la audiencia, cerca de las 22:00 horas, la abogada de las víctimas, Valeria Martínez, señaló al juez Francisco Salazar Silva de absolver a Diego “N” por dos casos, al considerar que “no había elementos suficientes” para acreditar su responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual.

“El juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó el delito, las víctimas lo resintieron, hay elementos suficientes en donde además se demuestra este delito, no así, el juez considera que no lo cometió, él dice que de todos los elementos que se aportaron no hay elementos suficientes para demostrar que Diego lo cometió.

“No es declarado inocente, únicamente no se le pudo comprobar la responsabilidad. El juez advierte que sí existe un delito, que incluso las víctimas tienen consecuencia, resienten el delito también, hay elementos suficientes”, mencionó la abogada.

“Diego no sale hoy”: abogada de víctimas anuncia que apelarán sentencia

Afuera del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, Valeria Martínez anunció que apelarán la sentencia del juzgador.

“Estamos un poco tristes, pero no hay que olvidarnos que esto no termina aquí. Todavía tenemos que presentar la apelación, que es el siguiente recurso jurídico", adelantó.

Asimismo, la abogada recordó que el próximo lunes 9 de diciembre se llevará a cabo una audiencia de vinculación a proceso por otro caso relacionado con Diego “N”.

Valeria Martínez precisó que todavía quedan seis casos pendientes; no obstante, en tanto no se resuelva el recurso de apelación, Diego “N” no podrá salir del Reclusorio Oriente.

“Diego tiene una carpeta de investigación por pornografía infantil, aun y cuando se le haya excarcelado por este delito, esa carpeta está próxima a llevarse a su juicio oral. Por lo menos por pornografía infantil, Diego todavía no va a salir. Por este delito [contra la intimidad sexual], en tanto no se resuelva la apelación, tampoco puede salir", indicó.

Asimismo, afirmó que no hay confianza en los tribunales locales por la falta de perspectiva de género para juzgar.

