Maru Campos asegura que ‘su causa’ es la seguridad en Chihuahua; aumenta vigilancia y da dignidad a policías

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos destacó que la seguridad y el garantizar la paz para la ciudadanía de la entidad es prioridad en su gobierno, como lo subrayó en la presentación de su Tercer Informe de Gobierno.

A través de su informe, Campos Galván reconoció que “México ha padecido bastante en manos de la violencia" y que muchas familias han sufrido por esta problemática.

No obstante, aseguró que su administración no cesará en los esfuerzos por erradicar el crimen. “Aunque erradicar el crimen es una larga tarea, yo no me voy a cansar, porque la paz es un objetivo posible y necesario“, afirmó.

La gobernadora destacó que hoy los policías cuentan con mejores prestaciones que garantizan su dignidad y la seguridad de sus familias. Entre los avances, mencionó una inversión de dos mil 500 millones de pesos en equipamiento, así como oportunidades para que los oficiales puedan adquirir su propia casa o terreno.

“Solo un gobierno que trata con respeto y dignidad el trabajo de sus policías está en condiciones de exigir ese respeto recíproco a su gente", enfatizó.

Además, Campos resaltó que el C7 del estado opera con más de siete mil 700 cámaras de vigilancia en todo el estado, lo cual permite una supervisión constante de la seguridad pública.

Remarcó que, a través de la Fiscalía General del Estado, se han llevado a cabo operativos que han resultado en decomisos de armas y drogas, así como la desarticulación de células delictivas.

“Mi causa son ustedes, mi querido Chihuahua, ya lo he demostrado, ya he pasado lo peor y ahora no me voy a detener", concluyó la gobernadora.

am