Rancho Izaguirre no debe ser un espacio de impunidad: Red Eslabones por los Derechos Humanos

La coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Valentina Peralta Puga, consideró que no importa cómo se le llame a los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco: si se determina que hubo un horno crematorio de cuerpos o no, lo relevante es que dicho sitio “no debería de ser un espacio de impunidad, llámese como se llame”.

Al concluir un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la activista reaccionó en torno al informe del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que determinó que no existen pruebas de que dicho sitio en Jalisco, donde en marzo pasado fueron encontrados 400 pares de zapatos y ropa de personas que habrían estado contra su voluntad en el sitio, haya sido utilizado como centro de cremación de personas, pero sí habría funcionado como un campo de adiestramiento permanente de un grupo delictivo, la activista consideró que habría que conocer los peritajes realizados para poder tomar una postura.

Un aspecto de la jornada de trabajo de la Fiscalía del Estado de Jalisco el 13 de marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, agregó que lo que es una realidad es que en el Rancho Izaguirre hubo personas reclutadas contra su voluntad.

“Puede ser que no tenga esa etiqueta de horno crematorio, pero puede ser que alguien no le satisfaga que sea un espacio de... Lo que es una realidad es que ese lugar tampoco debería existir y que si existiera no debería ser un espacio de impunidad, llámese como se llame, haya los resultados o no periciales. Si es un horno crematorio o no, lo que sí sabemos [es] que hubo personas contra su voluntad reclutadas ahí por algún tiempo y que eso violenta el derecho a la seguridad que tenemos en México”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT