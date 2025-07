Realizan primera cirugía de sustitución de válvula aórtica en Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón del ISSSTE.

Especialistas en cirugía cardiovascular y torácica del Hospital de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizaron la primera cirugía de sustitución de válvula aórtica en el nosocomio.

De acuerdo con el médico Edgardo López, quien ha laborado más de una década en el ISSSTE, el procedimiento tuvo una duración de entre cuatro y cinco horas y se realizó a un derechohabiente de 50 años, quien llegó a urgencias con síntomas de falla cardíaca.

“Fue una cirugía de corazón abierto, donde se detuvo mecánicamente el corazón y se conectó a un equipo de circulación extracorpórea. (...) Y fue la primera de este tipo realizada en este hospital que es nuevo, donde estamos inaugurando los servicios, incrementando su grado de complejidad cada día”, afirmó.

Lo anterior, explicó López Mata, luego de que se le realizaron diversos estudios, con apoyo del equipo de hemodinamia y enfermería, los cuales determinaron el diagnóstico de disfunción de prótesis aórtica.

“El diagnóstico previo a su cirugía fue una disfunción de prótesis aórtica. Él tenía antecedente de haber sido operado previamente de válvula hace seis años, pero a raíz de una infección intestinal grave, esa válvula comenzó a fallar, por lo que tuvimos que sustituirla”, señaló.

Por su parte, el paciente intervenido, César Martínez Soto, compartió su experiencia y celebró el trato amable que recibió por parte del personal médico, ya que fue canalizado de urgencias a terapia intensiva en menos de una hora, y programado para cirugía en cinco días.

“La verdad es que estamos sorprendidos por el tiempo de atención y cómo respondió todo el hospital y todo el equipo; muy agradecidos con todo el personal del ISSSTE, con todo el equipo médico. (...) Si me pregunta, en esta ocasión se me hizo el ISSSTE mucho mejor que el particular”, expresó.

Todo un éxito la primera cirugía a corazón abierto en el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del @ISSSTE_mx en Torreón, Coahuila.



Las y los derechohabientes de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León ahora cuentan con un hospital… pic.twitter.com/3cWqk7jIfh — Martí Batres (@martibatres) June 25, 2025

El servicio que le brindaron, agregó, fue gracias a que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila, cuenta con todo los insumos, equipamiento, infraestructura y personal de salud para llevar a cabo estudios y tratamientos como el suyo.

“Se me hizo todo muy bien, muy limpio y nuevo. Todos los estudios que me realizaron me los hicieron en el área donde estaba, no me tenía que mover, entonces todo estuvo bien diseñado para que cupieran todos los equipos grandes. (...) También me tocó ver, tan solo en la noche, dos veces a los de limpieza hacer el aseo y muy buena atención”, narró.

Finalmente, Martínez Soto indicó que fue dado de alta a la semana siguiente de haber sido intervenido, y se recupera en su casa, ubicada en Gómez Palacio, Durango, donde cumple con las recomendaciones del médico.

El ISSSTE refrenda el compromiso de garantizar atención médica de calidad y con calidez humana a las y los trabajadores del Estado y sus familias, como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR