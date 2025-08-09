Recuperan vehículo y medicamentos robados tras cateo en inmueble de Tecámac

En un operativo conjunto, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un inmueble en el municipio de Tecámac, donde localizaron un vehículo y cajas con medicamentos que habían sido robados días antes.
La acción derivó de una investigación iniciada tras el asalto a una unidad automotora que transportaba medicamentos sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Ojo de Agua.
Con base en las indagatorias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de cateo para un domicilio en la calle Perlita, colonia La Esmeralda, donde presuntamente se encontraba la mercancía sustraída.
Mejorando la educación y la salud es como combatimos la pobreza: gobernador Rocha Moya
Durante la diligencia, personal de la Fiscalía, con apoyo perimetral de la SSEM, halló en el lugar una caja seca perteneciente a un vehículo Ford F-350, así como múltiples cajas con medicamentos y un inhibidor de señal con 16 antenas.
El inmueble fue asegurado y se colocaron sellos en los accesos, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr