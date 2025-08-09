Recuperan vehículo y medicamentos robados tras cateo en inmueble de Tecámac

Caja seca de vehículo robado en el Estado de México.

En un operativo conjunto, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un inmueble en el municipio de Tecámac, donde localizaron un vehículo y cajas con medicamentos que habían sido robados días antes.

La acción derivó de una investigación iniciada tras el asalto a una unidad automotora que transportaba medicamentos sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Ojo de Agua.

Con base en las indagatorias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de cateo para un domicilio en la calle Perlita, colonia La Esmeralda, donde presuntamente se encontraba la mercancía sustraída.

Durante la diligencia, personal de la Fiscalía, con apoyo perimetral de la SSEM, halló en el lugar una caja seca perteneciente a un vehículo Ford F-350, así como múltiples cajas con medicamentos y un inhibidor de señal con 16 antenas.

El inmueble fue asegurado y se colocaron sellos en los accesos, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

