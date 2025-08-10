Marina del Pilar coloca a Baja California en primer lugar en inversión pública por persona

Con una estrategia financiera sólida y un manejo responsable de los recursos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha colocado a Baja California en el primer lugar de inversión pública por cada persona (per cápita) entre los estados del norte del país, esto se traduce en obras que transforman la movilidad, mejoran los servicios y fortalecen el bienestar de las familias.

La Secretaría de Hacienda estatal, informó que Baja California se ubica como el estado con mayor inversión pública per cápita del norte del país, por encima de entidades como Sonora, Sinaloa, Coahuila o Chihuahua.

Mientras que la media regional ronda los 3 mil pesos por habitante, Baja California registra más de 5 mil, lo que refleja un enfoque decidido a cerrar las brechas sociales mediante obras que sí cambian la vida de las personas.

Esto es resultado de una estrategia de planeación responsable y recaudación eficiente, con la que se fortalecieron los ingresos estatales, que han permitido elevar la autonomía financiera de Baja California niveles sin precedentes, destacó el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía.

Este cambio de rumbo ha sido posible gracias a la confianza de la ciudadanía, que ha respondido con responsabilidad en el pago de sus contribuciones, y al compromiso del Gobierno de no malgastar ni un solo peso. Prueba de ello es la reducción de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que disminuyeron en más de un 99 % entre 2017 y 2024.

Por otra parte, durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar se proyecta una inversión histórica con recursos estatales y federales, por 100 mil millones de pesos en infraestructura pública, considerando todas las fuentes de financiamiento, lo que convierte este sexenio en el de mayor impulso a la obra pública en la historia de Baja California.

“Esta inversión histórica no sólo proviene de recursos estatales, sino también de recurso federal, del respaldo decidido del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha permitido detonar obras estratégicas en cada rincón de Baja California” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Sólo con recursos estatales en lo que va de la actual administración, se han destinado más de 13 mil millones en infraestructura, incluyendo la de los organismos operadores de agua paraestatales lo que coloca a Baja California en primer lugar, superando por amplio margen a gobiernos anteriores, puntualizó la mandataria estatal.

Finalmente, la gobernadora mencionó que se diseñó un plan que reduce la dependencia de recursos extraordinarios y permite canalizar mayores montos a donde más se necesitan apegados a los principios de no robar y no traicionar a las y los bajacalifornianos.

