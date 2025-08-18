Omar García Harfuch y Rubén Rocha dan seguimiento a estrategia de seguridad en Sinaloa.

Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el alto mando de seguridad del país, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió nuevamente en Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para dar seguimiento a la estrategia implementada desde hace varios meses para la recuperación de la normalidad en el estado.

Cabe destacar que en esta ocasión también tuvo lugar una ceremonia para la entrega de 100 patrullas debidamente equipadas a la Policía Estatal, y se celebró la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa y el Gobierno del Estado de Sinaloa, para reclutar y capacitar a 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

En su intervención, el gobernador Rocha expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues por instrucciones de ella los atienden todas las fuerzas federales, con estas reuniones de trabajo cada 15 días, siendo ésta la tercera que se realiza.

TE RECOMENDAMOS: Para 2025 Aguascalientes invierte 412 mdp en rehabilitación de tramos carreteros

“Gracias al operativo y a la coordinación interinstitucional ha habido importantes avances, no hemos concluido, tenemos ahí todavía el problema de seguridad que no está resuelto como quisiera la sociedad sinaloense, pero hemos avanzado, estos operativos dan cuenta de los enormes decomisos que generalmente se dan a conocer a través del gabinete de seguridad, decomisos de implementos de guerra, de violencia, decomisos de drogas, de armas y detenciones de importante número de personas generadoras de violencia”, dijo.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el @GabSeguridadMX continúa con el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal y la firma de convenio de @Defensamx1 con el gobierno del estado para el reclutamiento y… pic.twitter.com/Bi2hyPTmdn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2025

El gobernador Rocha destacó que los resultados de estos operativos, y los decomisos, le han restado fuerza a los grupos delincuenciales, pues de junio a julio bajaron los homicidios un 20 por ciento en Sinaloa, y desde el 17 de julio al 17 de agosto, la reducción fue del 35 por ciento.

“Quiero ser expresamente preciso, no estoy declarando que estamos terminando ya con la inseguridad, lo que estoy diciendo es que se ha minado sensiblemente por la acción de las fuerzas federales y locales, la fuerza de los grupos en conflicto, en guerra permanente”, señaló.

La bienvenida estuvo a cargo del secretario de Seguridad Pública estatal, general Oscar Rentería Schazarino, quien informó que en total son 100 patrullas las entregadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se suman a los 6 camiones blindados “Ocelot” que previamente fueron entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El respaldo de la presidenta @ClaudiaShein a Sinaloa se refleja en hechos: firmamos un convenio con la Secretaría de @Defensamx1 y el secretario @OHarfuch para reclutar y capacitar a 150 nuevos elementos que fortalecerán la seguridad en el estado.

A esto se suman 100 patrullas… pic.twitter.com/MVakYaZoM4 — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 18, 2025

“A nuestros elementos de la Policía Estatal, les reitero que estas unidades son para ustedes, para facilitar su labor, protegerlos mientras protegen, y fortalecer el cumplimiento de su deber con eficacia y que cada unidad sea también un recordatorio de lo que representa el uniforme que portan”, dijo.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Base Área Número 10, como en las dos anteriores ocasiones para sostener estas reuniones periódicas de cada 15 días, como lo instruyó la presidenta Sheinbaum. Cabe destacar que este evento fue atestiguado por representantes empresariales, así como directivos y empresarios tanto de los medios de comunicación, como de otras áreas de los sectores productivos.

Además del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también asistió el secretario de la Defensa, general de División, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández.

Por su parte acompañaron al gobernador Rubén Rocha Moya, además del secretario de Seguridad, Oscar Rentería Schazarino; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Yeraldine Bonilla Valverde; el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Guadalupe Chávez Reyes; el comandante de la Tercera Región Militar, general de División Guillermo Briseño Lobera; el comandante de la Octava Naval, vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval; la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

JVR