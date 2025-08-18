Ricardo Gallardo entrega área deportiva en Soledad de Graciano Sánchez.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró en la colonia Villas del Sol de Soledad de Graciano Sánchez un moderno Parque Urbano y una Purificadora gratuita dentro del mismo espacio recreativo, con lo que se transforma la calidad de vida de cerca de 20 mil habitantes de tres municipios, al ubicarse en los límites de Soledad, capital y Villa de Pozos y que además dará acceso al agua purificada sin costo, mejorando el entorno e impulsando la seguridad y la plusvalía para la zona.

“Vamos a beneficiar a más de 20,000 habitantes con un espacio moderno y lleno de vida, ideal para familias, hacer deporte y fomentar una sana convivencia”, destacó el Gobernador de San Luis Potosí.

Gallardo Cardona, acompañado del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que su Gobierno impulsa un trabajo sin límites en cada rincón del Estado, trabajando de la mano con los municipios para rescatar espacios públicos, garantizar servicios esenciales y atender a la gente, por ello recordó que se impulsan 150 unidades deportivas en la zona metropolitana y se arrancará el Tangamanga 3 en Soledad.

Nuevo Parque Urbano Villas del Sol en Soledad de Graciano Sánchez



Cuenta con

El Parque Urbano cuenta un módulo de usos múltiples y moderno sistema de iluminación LED y la integración de la purificadora gratuita atiende desde el primer día una necesidad básica de las y los soledenses con agua de calidad al alcance de todas y todos.

También cuenta con los siguientes beneficios:

Cancha de Futbol 7 con pasto sintético con gradas

Cancha de usos múltiples con gradas

Salón multifuncional

Zonas de descanso

Trota pista

Andador peatonal

Gimnasio al aire libre

Área de juegos infantiles

Zona Pet

Área de Skate y patinaje

Durante la inauguración, el alcalde resaltó que la gente de Soledad tiene que tener instalaciones dignas y hoy ese sueño es una realidad, además de un plus al contar con una purificadora con cuatro garrafones por semana por familia, por lo que agradeció el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo.

