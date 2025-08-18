¿Quién es el NUEVO presidente de Bolivia? Esto sabemos

En una elección sin precedentes, Bolivia parece lista para vivir una transformación política profunda. Las recientes elecciones generales de 2025 marcaron el fin del ciclo de casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), y dieron paso a un escenario completamente nuevo.

Resultados de la primera vuelta: sorpresa y giro histórico

El candidato centrista Rodrigo Paz Pereira, senador y exalcalde de Tarija, fue el gran protagonista al obtener aproximadamente 32 % de los votos, superando ampliamente las expectativas. Su ascenso fue meteórico: comenzó el año con apenas un 3 % en las encuestas, pero logró conectar con el electorado indeciso y, sobre todo, con quienes estaban desencantados del MAS.

En segunda posición quedó el expresidente de derecha Jorge “Tuto” Quiroga, con cerca del 27 %, avanzando también a la segunda vuelta. La dispersión del voto opositor y fracturas internas en la izquierda, especialmente el llamado al voto nulo por parte de Evo Morales, fueron factores decisivos en este resultado.

Así, Bolivia se encamina hacia una inédita segunda vuelta, programada para el 19 de octubre de 2025, en la que se enfrentarán Paz y Quiroga

¿Qué propone cada candidato y qué significará para Bolivia?

Rodrigo Paz Pereira se presenta como una figura renovadora, con un discurso centrado en la conciliación nacional, el combate a la corrupción y la implementación de un “capitalismo popular” que llegue a todos. Su fórmula con Edman Lara , un expolicía convertido en influencer, fue clave para captar votantes desencantados del MAS, especialmente gracias a una campaña ágil en redes sociales.

Jorge Quiroga, por su parte, promete un enfoque más neoliberal: estabilizar la economía mediante acuerdos con organismos internacionales, reducir la intervención estatal y liberalizar empresas públicas.

Se prevé que este duelo político definirá el rumbo del país: ¿una reforma moderada liderada por Paz o una ola de privatización y recortes impulsada por Quiroga?

Aunque aún no hay un presidente definido, Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga avanzan a la segunda vuelta como los principales contendientes tras una emblemática derrota del MAS. La elección del 19 de octubre de 2025 se perfila como el momento que realmente definirá al próximo mandatario de Bolivia.

Sin duda, una de las elecciones más complicadas dentro de la historia del país, además de que podría obedecer a la tendencia en la que Latinoamérica hay diferentes candidatos de derecha en los últimos años.