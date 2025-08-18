Aguascalientes invierte 412 mdp en rehabilitación de tramos carreteros.

En lo que va del 2025, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) de Aguascalientes ha impulsado una serie de obras en todo el estado que fortalecen la infraestructura educativa, carretera, deportiva, turística y de seguridad, entre otros rubros estratégicos.

Tan solo en conservación de carreteras, este año se destinarán alrededor de 412 millones de pesos para la rehabilitación de varios tramos carreteros en todo el territorio estatal, lo que permitirá a la población transitar con mayor seguridad y comodidad.

De igual forma, continúa en proceso la quinta etapa de rehabilitación con concreto hidráulico del Tercer Anillo, en la que se invertirán 220 millones de pesos y que contempla la pavimentación del tramo comprendido entre av. de los Maestros y blvr. Juan Pablo II.

También destaca la construcción del puente de Villa Sur con una inversión de 46 millones de pesos, una obra que dio respuesta a una de las demandas más sentidas de quienes habitan en esa zona de la ciudad, y que vino a solucionar añejos problemas de vialidad que se registraban en el sur de la capital.

Otra de las obras destacables de este año son los accesos al Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Rincón de Romos y a la Universidad Intercultural para la Igualdad en San Francisco de los Romo, próxima a iniciar su primer ciclo escolar.

Para fortalecer la infraestructura turística se rehabilitó la velaria y se iluminó el Santuario del Cristo Roto en San José de Gracia, además de que se restauró la membrana de la velaria que se encuentra entre la Plaza de Toros Monumental y el Foro de las Estrellas.

También se encuentra en proceso el Centro de Rehabilitación para Adolescentes Mujeres, y se construyeron nuevas aulas en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol).

Además, se han hecho renovaciones en el Parque Jesús Terán y se mejoraron las canchas deportivas de la colonia Insurgentes; se construyen varios ciclocarriles en todo el estado para incentivar el uso de la bicicleta; se rehabilitaron diversas vialidades del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, entre otras obras.

El objetivo es que Aguascalientes cuente con más y mejor infraestructura para que se consolide como el mejor estado para vivir e invertir.

JVR