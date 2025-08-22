Zoé Robledo y Alfredo Ramírez Bedolla avanzan en ruta de trabajo para fortalecer al IMSS en Michoacán.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvieron una reunión para dar continuidad a la ruta de trabajo en materia de infraestructura, construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), y el fortalecimiento de unidades médicas.

En las oficinas centrales del Instituto, Zoé Robledo expuso al mandatario estatal y su equipo de trabajo el plan de acción para la atención de compromisos presidenciales en Michoacán, que contempla la construcción un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas en Morelia.

El director general del IMSS señaló que la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil en el estado permitirá que más mujeres se incorporen al mercado laboral y que el IMSS recupere la prestación directa de este servicio.

TE RECOMENDAMOS: Destaca inversión de 17 mdp Américo Villarreal reafirma al Pueblo Mágico de Mier apoyo en desarrollo y seguridad

Al hacer uso de la palabra, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó los trabajos coordinados para la construcción de 19 CECI en la entidad, reportó que hay 29 propuestas de ubicación en predios del gobierno del estado, elaboradas conforme a las reglas establecidas por el Seguro Social.

Propuso trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Urbano de Michoacán, autoridades del IMSS estatal y de Nivel Central para avanzar en la identificación de más ubicaciones, con la evaluación de nuevas alternativas en otros puntos del territorio.

Ramírez Bedolla también destacó la importancia de considerar un modelo unificado para proyectos hospitalarios con características similares. En ese sentido, propuso que en el caso de unidades con capacidad de 260 camas se tome en cuenta este esquema como referencia para replicarlo en otras instalaciones.

JVR