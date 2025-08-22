Nuevo centro de abasto en Zapotlán, Hidalgo, atenderá la demanda de al menos 6 estados

Nuevo centro de abasto en Zapotlán, Hidalgo, atenderá la demanda de al menos seis estados.

Con una inversión privada de 3 mil 500 millones de pesos en tres etapas, se construirá un centro de abasto en Zapotlán, Hidalgo, sobre un terreno de 26 hectáreas. En un plazo de seis años, se edificarán 500 bodegas para comerciantes y distribuidores, áreas estratégicas de movilidad y espacios de convivencia.

El titular de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, así como la alcaldesa de Zapotlán, Cynthia Arellano, acompañaron este jueves a los inversionistas para la colocación de la primera piedra de este complejo, en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria 2025 de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca).

Durante el evento, Henkel Escorza, reconoció la visión y tenacidad de los inversionistas, así como el respaldo del gobernador Julio Menchaca Salazar, para hacer posible este proyecto, que llevará el nombre de “Miguel Hidalgo”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, a nombre del titular del Ejecutivo estatal, destacó que esta inversión será motor de desarrollo en la zona.

Además, afirmó que el trabajo de sus compañeros de gabinete para consolidar esta y otras iniciativas da lugar a muchos empleos, así como a una estabilidad económica en la región, cuyos beneficios se extenderán a más estados del país.

El Centro de Abasto “Miguel Hidalgo” generará 10 mil empleos directos e indirectos y, por su ubicación estratégica, permitirá atender la demanda de al menos otras seis entidades federativas, entre ellas Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México, gracias a vías de comunicación como la carretera México-Pachuca y el Arco Norte.

En su intervención, David Heras Delgadillo, presidente del centro de abasto, subrayó que este proyecto es resultado de la confianza de los socios y del acompañamiento del gobierno estatal, en tanto que Arturo Fernández Martínez, presidente ejecutivo de Conacca, destacó que Hidalgo fue elegido por su ubicación privilegiada y su creciente potencial logístico y económico.

Cabe señalar que se tiene previsto que la primera etapa sea inaugurada en 18 meses, con 20 bodegas concluidas, estacionamiento, áreas verdes y zonas familiares.

