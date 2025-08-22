‘En septiembre inician Farmacias para el Bienestar’, asegura Claudia Sheinbaum Pardo

En septiembre inician las Farmacias para el Bienestar, así lo anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración de la primera etapa del Hospital de Alta Especialidad de Acapulco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual destacó está dedicado a todo el pueblo de Guerrero.

“Inaugurar un hospital de este tamaño, de estas características, de esta calidad para el pueblo de Guerrero, solo hace que tengamos el corazón feliz junto con ustedes, es una maravilla, la verdad”, destacó.

Con las Farmacias para el Bienestar, que estarán colocadas junto a las Tiendas Bienestar y de los Centros de Salud, las personas adultas mayores y con discapacidad podrán ir directamente a recoger sus medicamentos de manera gratuita.

La inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE, tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos (mdp) y comprende: área de consulta externa, farmacia, área de gobierno y de enseñanza, lo cual comienza operaciones este lunes. Cuenta con 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, acelerador lineal, equipo de resonancia magnética de alta gama, quirófano para neurocirugía, sala de hemodinamia y 50 sillones de hemodiálisis.

Recordó que el Hospital de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE fue iniciado en el sexenio anterior, pero además es posible gracias a que el pueblo de México decidió continuar con la Cuarta Transformación.

“Antes corrupción, privilegios, gobiernos para unos cuantos, el fondo es que hoy somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y tenemos principios, tenemos causas, no llegamos al gobierno solamente para administrar seis años, llegamos para continuar y avanzar con la Transformación”, agregó.

Destacó que de octubre 2024 a diciembre 2025 se inaugurarán 31 hospitales y 12 centros de salud, además de que se están instalando equipos para garantizar el acceso a la salud como un derecho

“El pueblo de México conquistó sus derechos y no hay marcha atrás en la Transformación de la vida pública de México”, comentó.

Inauguramos el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero. Es algo extraordinario, tiene más de 400 camas, así como ocho quirófanos; totalmente equipado.



Destacó que, además como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, se están invirtiendo 7 mil mdp para obras de agua potable, drenaje, para la implementación de una planta de separación de basura, para limpieza e iluminación.

