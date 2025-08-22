Américo Villarreal inaugura instalaciones de la Guardia Nacional en Ciudad Mier.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández, inauguró las instalaciones del 12° Batallón, tres compañías y una unidad habitacional de la Guardia Nacional en esta ciudad, a fin de fortalecer la capacidad institucional y reforzar la presencia de la corporación para brindar mayor seguridad a las y los tamaulipecos de esta región del estado.

Al iniciar su gira de trabajo en Ciudad Mier, junto a la alcaldesa Adriana Hinojosa Ibáñez y mandos de la Guardia Nacional, el gobernador de Tamaulipas reconoció el esfuerzo y la contribución de esta corporación y reiteró que, desde este rincón de la patria, Tamaulipas seguirá haciendo su parte para contribuir a los objetivos de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde este rincón de la patria, estamos trabajando para hacer lo que nos corresponde en una política en la que impera el humanismo mexicano, en una política donde el estado está recobrando la confianza de sus ciudadanos y que hay, por tanto, una sociedad participativa y colaborativa para poder buscar que a todos nos vaya bien y que nadie se quede afuera", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Para estudiantes de Quintana Roo Mara Lezama y Mario Delgado entregan 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos

“La inauguración de estas instalaciones de la Guardia Nacional en Mier forma parte de un despliegue operativo destinado a proteger a nuestra población y nuestras comunidades de esta región, al tiempo que nos permite esa labor binacional conjunta que necesita nuestra frontera", agregó.

Con estas instalaciones fortalecemos y consolidamos la presencia de nuestra fuerza armada en la región.



Seguimos firmes en nuestro compromiso de trabajar con lealtad, cercanía y amor por nuestra gente. pic.twitter.com/2i6hBdEnwG — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 22, 2025

Por su parte, el general Ignacio Murillo Rodríguez, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, reconoció que estos espacios permitirán a los elementos de la Guardia Nacional desempeñar cabalmente sus funciones operativas, administrativas y de adiestramiento y, al mismo tiempo, fortalecerán los vínculos de proximidad con la sociedad, contribuyendo a la construcción de comunidades más seguras.

“Estas instalaciones representan mucho más que una infraestructura, son el reflejo tangible del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las y los tamaulipecos", mencionó.

Y agregó: “Reconocemos y agradecemos a quienes hicieron posible este logro: a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a nuestros líderes de la Guardia Nacional y a la sociedadcivil, cuya confianza es motor y razón de ser de nuestro trabajo".

Luego del acto protocolario, el gobernador hizo un amplio recorrido por el nuevo complejo, que incluye, entre otros espacios, oficina de comandancia y área administrativa, asta bandera de 25 metros, alojamientos masculinos y femeninos, sala de academias, comedor para 400 personas, helipuerto, stand de tiro y cuarto de máquinas, además de cinco edificios de vivienda de tres niveles y estacionamientos con 107 cajones.

Por parte de la Guardia Nacional también estuvieron presentes: Jesús Adolfo Amparán Hernández, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Milton Carlos Pantaleón Rocha, comandante del 12º Batallón de Guardia Nacional; y Julio César Téllez López, comandante del 25º Regimiento de Caballería.

También asistieron: Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas; Ramiro Cortés Barrera, presidente municipal de Miguel Alemán; y las alcaldesas de Camargo, Ernestina Perales Ortiz; de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Peña Martínez; y Nataly García, de Gustavo Díaz Ordaz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR