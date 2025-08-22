Mara Lezama y Mario Delgado entregan 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, iniciaron la entrega de libros de texto gratuito a estudiantes de educación básica, en un evento efectuado en la primaria “Gualberto Salazar Centeno”, de esta ciudad.

En total, serán 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, para 289 mil 071 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de todo el estado y 49 mil 413 de planteles particulares, fomentando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el entorno educativo.

La gobernadora de Quintana Roo expresó el agradecimiento de las y los quintanarroenses a la Presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa con firmeza la Nueva Escuela Mexicana, una visión que coloca al centro de la justicia social, la igualdad y el derecho de cada niña y niño a tener las herramientas para salir adelante.

“Gracias a ese respaldo, junto con el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista, estamos logrando revertir el abandono de tantos años en que la educación fue relegada al rincón de las cosas sin importancia. Pero en los gobiernos de la Transformación eso ha quedado atrás, porque tenemos principios y valores que nos guían: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo”, expresó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama informó que esta entrega de libros se complementará con la entrega de mochilas, útiles y uniformes escolares a partir del 1 de septiembre, un apoyo que representa un alivio para la economía de miles de familias, “porque los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben usarse en lo que más importa, en el bienestar de nuestras hijas e hijos”.

Durante la ceremonia de entrega, el secretario Mario Delgado afirmó que con esta entrega de libros de texto gratuitos todo está listo para iniciar el curso escolar el 1 de septiembre.

¡Reafirmamos nuestro compromiso con la educación y la igualdad! 📚



Junto al secretario de educación @mario_delgado, entregamos 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos para nuestras niñas, niños y adolescentes. 🏫 Con este esfuerzo, beneficiamos a más de 338 mil… pic.twitter.com/QFHzJSLhLb — Mara Lezama (@MaraLezama) August 22, 2025

Aseveró que el humanismo es el centro de la Nueva Escuela Mexicana, en el que maestras y maestros pueden ejercer su autonomía educativa, desarrollar su creatividad y técnicas que permitan una mejor enseñanza en México.

A las y los padres de familia, el secretario de Educación les agradeció estar pendientes por la educación de sus hijos. Dijo que desde la Secretaría se logró sacar la comida chatarra de las escuelas. “Vamos por niñas y niños sanos”, dijo.

Informó que con el programa Vive Saludable, Vive Feliz, en Quintana Roo se están visitando todas las escuelas primarias para revisar la salud de las y los niños, creando su expediente digital y, en caso necesario, canalizarlos a los centros de salud.

Mario Delgado afirmó que este año se extenderán las becas “Rita Cetina” a los estudiantes de primaria para que ningún niño, ninguna niña, se queden sin educación.

El secretario de Educación elogió el programa que impulsa la gobernadora Mara Lezama en la construcción de domos en todas las escuelas públicas del estado. “Nos sumamos a esta iniciativa”, dijo.

De acuerdo con la SEQ, en este ciclo escolar que inicia se beneficia a 338 mil 484 niñas, niños y adolescentes que retornan a clases en las 2 mil 367 escuelas públicas y privadas de todo el estado de Quintana Roo. Del total de la matrícula estatal, 166 mil 181 son mujeres y 172 mil 303 son hombres.

En el mismo evento se entregaron 10 libros de Narrativas, una obra colectiva inédita que reúne las historias de vida, motivaciones, retos y aprendizajes de 49 maestras y maestros de educación básica en el estado.

A través de sus narraciones, la obra invita a que el magisterio se reconozca como un sujeto integral, capaz de entrelazar su vida personal y profesional, explorando las experiencias que han marcado su trayectoria y reflexionando sobre su bienestar, identidad y quehacer docente.

Este ejercicio narrativo no solo preserva la memoria pedagógica y humana del profesorado, sino que también impulsa la revalorización de su labor como pilar de la transformación educativa y social en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora Mara Lezama.

Participaron en el evento la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; la secretaria estatal de Educación, Elda Xix Euán; la senadora Anahí González; la diputada federal Mildred Ávila; el diputado federal Humberto Aldana y el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR