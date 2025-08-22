Sinaloa destaca resultados obtenidos en IBTM Américas.

Sinaloa mostró su grandeza turística en el IBTM Américas, una de las ferias más importantes a nivel internacional para la industria de reuniones, congresos y viajes de incentivos de Latinoamérica, que se realizó en la Ciudad de México.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, destacó la participación de los municipios del estado en este evento internacional.

“Esta semana Sinaloa participó en IBTM Américas, una de las ferias más importantes a nivel internacional para la industria de reuniones, congresos y viajes de incentivos, durante este encuentro se sostuvieron reuniones estratégicas con compradores, organizadores y expositores, con el objetivo de posicionar a Sinaloa como un destino competitivo en el segmento MICE”, señaló.

Como resultado en conjunto con la Asociación de Hoteles Zona Norte, Zona Centro y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, se obtuvieron 346 citas, 15 visitas de inspección a Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, con fechas por definir, y más de mil visitantes en el stand de Sinaloa.

A través de conferencias con expertos, los asistentes descubrieron en el IBTM Américas las tendencias que están marcando el rumbo en la industria MICE.

“Este tipo de foros permiten abrir nuevas oportunidades de negocio, atraer inversiones y fortalecer la conectividad, mostrando al mundo la capacidad de Sinaloa para recibir eventos de gran formato, gracias a su infraestructura, hospitalidad, riqueza cultural y gastronómica”, detalló.

Participaron más de 4 mil profesionales, 450 marcas y representantes de más de 20 países.

Uno de los objetivos fue posicionar a los municipios de Sinaloa como destinos accesibles y atractivos para todo tipo de viajeros.

“De esta forma, Sinaloa reafirma su compromiso de diversificar su oferta turística y consolidarse no solo como un destino de sol y playa, sino también como un referente en turismo de reuniones a nivel nacional e internacional”, puntualizó.

