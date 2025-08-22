Enfrentamiento en Nuevo León deja a 12 presuntos criminales abatidos

Un elemento de la Fuerza Civil de Nuevo León, en fotografía de archivo.

Un grupo de civiles armados inició un enfrentamiento con personal de la Fuerza Civil de Nuevo León, hechos por los cuales la autoridad logró controlar la situación, de forma que fueron abatidos 12 de los presuntos agresores.

A través de una breve tarjeta de prensa, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Nuevo León informó que, como parte de las labores del Operativo Muralla, un equipo de la Fuerza Civil emprendió labores de vigilancia y patrullaje en el municipio de Dr. Coss.

Ahí, el comando fue atacado por un grupo de civiles armados, hechos que provocaron que el equipo de seguridad respondiera y repeliera la agresión hasta controlar la situación.

“En el municipio de Dr Coss, N.L., se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo muralla. El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación”, se lee en la tarjeta informativa.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. ı Foto: Redes sociales

Por estos hechos, informó la autoridad, fueron abatidas 12 personas, todas del sexo masculino, después de lo cual se reportó estable la situación.

“En el lugar se localizan 12 abatidos (masculinos), al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos. El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar”, se lee en la tarjeta informativa.

#LoÚltimo 🚨I Se reportó la agresión a personal de Fuerza Civil en el municipio de Dr. Coss en Nuevo León.



12 hombres murieron en un enfrentamiento con elementos Fuerza Civil. @nuevoleon pic.twitter.com/p0wGcON3gD — Josue Aguilar (@josuealeexis) August 22, 2025

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León solicitó la intervención de servicios periciales, quienes levantarán los cuerpos para, posteriormente, iniciar las investigaciones pertinentes.

El Operativo Muralla es una estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad de Nuevo León para contener la movilidad de grupos delictivos, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey y zonas rurales del estado.

Su objetivo principal es detener el ingreso de grupos armados y combatir el crimen organizado mediante acciones directas, como enfrentamientos con delincuentes, aseguramiento de armas, vehículos y detención de presuntos responsables.

De acuerdo con autoridades estatales, entre julio y agosto de 2025, el Operativo Muralla ha dejado resultados importantes como la detención de varios presuntos delincuentes, el aseguramiento de arsenales, vehículos blindados y detención de personas vinculadas con actividades delictivas.

