Detienen a ‘El Chispa’, presunto autor material de masacre en bar ‘Los Cantaritos’, y a 4 cómplices

Detienen a presunto autor material de ataque a bar "Los Cantaritos", ocurrido en noviembre de 2024.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) dio a conocer la captura del presunto autor material de la masacre ocurrida en el bar “Los Cantaritos” el 9 de noviembre de 2024 el cual dejó un saldo de 10 muertos y 13 heridos, así como de cuatro cómplices.

Entre los cinco detenidos se encuentra José Luis “N”, apodado como “El Chispa” o “El Snoopy”, el cual fue detenido la madrugada de este viernes 22 de agosto en la colonia Santa Mónica, en la capital queretana.

Mensaje de la Fiscalía de Querétaro. ı Foto: Captura de pantalla

La detención se realizó durante un operativo conjunto en el que participaron la FGE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la policía estatal y municipal.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa talentos en administración pública Gobierno de Puebla integra a jóvenes en puestos clave para la transformación del estado

La masacre del bar “Los Cantaritos” ocurrió a las 21:00 horas de aquel 9 de noviembre cuando cuatro hombres armados irrumpieron en el establecimiento del lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los comensales. La camioneta de la que descendieron los tiradores fue abandonada y quemada.

🔴 | En #Sinergia con la @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_Mexico_, @poesqro y @sspmqueretaro, la Policía de Investigación del Delito de esta #FiscalíaQro realizó esta madrugada diligencias de cateo en col. Santa Mónica, de la capital queretana. pic.twitter.com/Rsn7QKYycM — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) August 22, 2025

Las víctimas mortales fueron hombres en su mayoría, aunque también resultaron heridas algunas mujeres. Horas después del ataque, se logró la detención de uno de los responsables, si bien la búsqueda de los demás perpetradores continuó extendiéndose por meses.

Así, la detención de “El Chispa”, ocurrida este viernes, es la tercera que se cumple en contra de los perpetradores de este ataque. Además de la detención, durante el operativo se realizaron cateos en 13 domicilios, donde se aseguraron narcóticos, armas y se detuvo a cuatro personas más por diversos delitos y presunta complicidad con este sujeto.

El exterior de Los Cantaritos, luego del ataque ocurrido en 2024. ı Foto: Especial

El fiscal Víctor de Jesús Hernández destacó que con esta detención, suman tres los presuntos autores materiales detenidos por la masacre en el bar Los Cantaritos, y subrayó que “El Chispa” era un objetivo prioritario, considerado uno de los principales generadores de violencia en la región.

En marzo de 2025, previo a esta captura, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a nueve presuntos integrantes de una banda de crimen organizado vinculada a la masacre. Entre ellos estaba “Alfa 1”, líder de la célula criminal Los Escorpiones, brazo armado del Cártel del Golfo.

El ataque ha sido atribuido a una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am