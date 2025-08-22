Asesinan a 5 integrantes de familia en El Arenal, Jalisco; profesión de víctima, posible móvil

Sujetos armados irrumpieron en un domicilio en El Arenal, Jalisco, y abrieron fuego contra una familia, de forma que privaron de la vida a cinco de sus integrantes, hechos por los cuales ya se inició una investigación, que apunta a la profesión de una de las víctimas como posible móvil.

Medios locales reportaron que, la madrugada de este viernes, tres personas armadas llegaron en motocicletas e ingresaron a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Cima, en el municipio de El Arenal, Jalisco, donde abrieron fuego contra los residentes.

Matan a cinco integrantes de una familia en El Arenal, Jalisco. ı Foto: Cortesía Jalisco Rojo

De esta forma, al exterior del domicilio asesinaron a dos personas, una joven de 16 años y a su novio de 18 años. Después, en la cochera, murieron otros dos hombres, uno de los cuales fue identificado como hijo de la familia.

Dentro de la vivienda, al interior de una habitación, fue localizada sin vida una mujer de 48 años. Finalmente, una persona más intentó escapar por la azotea, pero fue alcanzado y acribillado.

En el lugar de los hechos, al arribar las autoridades, se encontraron casquillos de arma corta calibre 9mm y de escopeta calibre 12 mm.

“De las cinco personas privadas de la vida dos son femeninas, una de 48 años y otra de 16 años de edad; tres son masculinos, de 18 años, 23 años, y hay una persona que todavía está sin identificar”, dijo Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, en conferencia de prensa sobre estos hechos.

En la avenida Europa, en su cruce con la calle Grecia, en el fraccionamiento La Cima de El Arenal Jalisco en una vivienda cinco integrantes de una familia fueron asesinatos por arma de fuego, localizaron afuera de la casa los cuerpos de dos jóvenes identificados como novios, pic.twitter.com/1BsyvfKOqA — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) August 22, 2025

En el mismo sentido, Gutiérrez Santillán aseguró que se indaga como principal línea de investigación la profesión de la mujer de 48 años quien fue acribillada directamente en su habitación, pues se tiene conocimiento de que ella era abogada.

“Esta es la primera línea de investigación que se va a seguir, su profesión como abogada. Pero no quiere decir que será la única”, explicó el vocero de la autoridad estatal.

Sin embargo, las autoridades siguen en curso para encontrar la causa del multihomicidio. A propósito, se informó que se desplegó un operativo conjunto en El Arenal y Amatitlán, para reforzar la seguridad y permitir el avance de las investigaciones, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

