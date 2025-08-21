SSPC: En 16 cateos en 3 estados caen 14 personas por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, que encabeza Omar García Harfuch, informó que se realizaron 16 cateos en tres estados y fueron arrestadas 14 personas, acusadas por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.
Se precisó, que con el objetivo de desmantelar la estructura de una célula delictiva dedicada a la compra, modificación y venta de armas, que además está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en acciones lideradas por elementos de Marina, FGR, SSPC junto con Defensa y GN, se ejecutaron 14 cateos en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México.
En estas acciones se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, en contra de las siguientes personas:
- Héctor Agustín “D”, alias “Cachorro”, identificado como líder de esa célula y jefe de plaza del CJNG dedicada a la compra, modificación y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal.
- Luis Diego “D”, principal operador financiero de la estructura.
- Adily Paola “C”, operadora financiera.
- Bernardo Enrique “C”, encargado de la estructura logística.
- Javier Othón “L”, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.
- Héctor Alejandro “A”, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.
- Kevin Darío “M”, dedicado a la compra y venta de armas.
- Salvador “L”, encargado de distribuir y modificar armas.
- Santiago de Jesús “S”, vendedor minorista armas en Nayarit.
- Fernando Israel “A”, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.
Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla “E”, Ramón Alonso “Á”, Andrea Rosina “C” y Rogelio “A”.
También se aseguró armamento, granadas, cartuchos cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.
