SSPC: En 16 cateos en 3 estados caen 14 personas por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, que encabeza Omar García Harfuch, informó que se realizaron 16 cateos en tres estados y fueron arrestadas 14 personas, acusadas por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.

Se precisó, que con el objetivo de desmantelar la estructura de una célula delictiva dedicada a la compra, modificación y venta de armas, que además está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en acciones lideradas por elementos de Marina, FGR, SSPC junto con Defensa y GN, se ejecutaron 14 cateos en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México.

En estas acciones se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, en contra de las siguientes personas:

Héctor Agustín “D”, alias “Cachorro”, identificado como líder de esa célula y jefe de plaza del CJNG dedicada a la compra, modificación y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal. Luis Diego “D”, principal operador financiero de la estructura. Adily Paola “C”, operadora financiera. Bernardo Enrique “C”, encargado de la estructura logística. Javier Othón “L”, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución. Héctor Alejandro “A”, encargado de modificar y elaborar piezas de armas. Kevin Darío “M”, dedicado a la compra y venta de armas. Salvador “L”, encargado de distribuir y modificar armas. Santiago de Jesús “S”, vendedor minorista armas en Nayarit. Fernando Israel “A”, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla “E”, Ramón Alonso “Á”, Andrea Rosina “C” y Rogelio “A”.

También se aseguró armamento, granadas, cartuchos cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

