EU sanciona a firmas ligadas al CJNG

Una pinta del Cártel Jalisco Nueva Generación en un muro de ladrillo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), establecidas en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco.

Las personas sancionadas son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, quienes forman parte de un “grupo de choque” del CJNG establecido en ese destino, que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder. También, Michael Ibarra Diaz Jr, ligado con el fraude de tiempos compartidos.

Ésta es la quinta vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionado a personas vinculadas directa o indirectamente a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG, que en total suman más de 70 individuos.

En el caso de Ibarra Díaz, originario de Puerto Vallarta, resaltó que en apariencia es “un empresario legítimo del sector turístico”, pero al final funge como prestanombres del CJNG y su red está compuesta por 13 empresas.

Cinco de las firmas, Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, y Sunmex Travel, son de ventas de tiempo compartido; TTR Go se presenta como agencia de viajes. Y, adicionalmente, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerías y Servicios Inmobiliarios Ibadi se dedican a la venta o renta de bienes raíces.

El Tesoro agregó que la red de empresas de Michael Ibarra es tan diversa que incluye operadores turísticos, Fishing Are Us y Santamaria Cruise; un negocio de servicios automotrices, Laminado Profesional Automotriz Elte; y una firma de contabilidad, Consultorías Profesionales Almida.